Fransa və İspaniyada fəlakət: 130 min insan təxliyə edildi - FOTO
Fransa və İspaniyada davam edən güclü isti hava dalğası meşə yanğınlarını daha da şiddətləndirib.
Day.Az xəbər verir ki, alovların yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşması səbəbindən ümumilikdə 130 mindən çox insanın təxliyəsinə qərar verilib.
Fransanın cənub-qərbində vəziyyət xüsusilə kritikdir. Atlantik okeanı sahilində yerləşən məşhur Kap Ferre yarımadasının tam boşaldılması barədə göstəriş verilib. Əsasən turistlərdən ibarət təxminən 110 min nəfər avtomobillər və qayıqlar vasitəsilə təhlükəsiz ərazilərə köçürülür.
Yanğınların söndürülməsi üçün ordu da əməliyyatlara cəlb olunub. Rəsmilər bildirirlər ki, alov "konvektiv yanğın" xarakteri daşıyır və küləyin təsiri ilə qəfil istiqamət dəyişərək sürətlə yayılır. Hazırda yanğının Bordo istiqamətində irəlilədiyi qeyd edilir. Bu mövsüm Fransada artıq 14 mindən çox hektar meşə sahəsi yanıb.
İspaniyada isə Madridin qərbində yerləşən dağlıq ərazilərdə iki böyük meşə yanğını birləşərək daha geniş əraziyə yayılıb. İki mindən çox yanğınsöndürən və 10 xüsusi təyyarənin müdaxiləsinə baxmayaraq, alovu nəzarət altına almaq mümkün olmayıb.
Təhlükə ilə əlaqədar bölgədə yaşayan 19 mindən çox sakinin təxliyəsinə göstəriş verilib. Yanğın nəticəsində ən azı 43 ev tamamilə külə dönüb.
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