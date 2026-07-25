https://news.day.az/azerinews/1850183.html 45 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində iyulun 24-də ümumi çəkisi 45,3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, həmçinin yabanı halda bitmiş 4 ton çəkidə 17 min 782 ədəd çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib.
45 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində iyulun 24-də ümumi çəkisi 45,3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, həmçinin yabanı halda bitmiş 4 ton çəkidə 17 min 782 ədəd çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib.
Hər iki istiqamətdə tədbirlər davam
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