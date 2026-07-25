https://news.day.az/azerinews/1850199.html Qəçrəşdəki restoranda 29 yaşlı oğlan öldü Qubada 29 yaşlı oğlan restoranda ölüb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 24-ü saat 21 radələrində Qəçrəş qəsəbəsinin ərazisində yerləşən "Alma bağı" restoranında baş verib. Restoranda 1997-ci il təvəllüdlü Bakı sakini Rəvan Azad oğlu Zamanovun halı qəfil pisləşib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Qəçrəşdəki restoranda 29 yaşlı oğlan öldü
Qubada 29 yaşlı oğlan restoranda ölüb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 24-ü saat 21 radələrində Qəçrəş qəsəbəsinin ərazisində yerləşən "Alma bağı" restoranında baş verib.
Restoranda 1997-ci il təvəllüdlü Bakı sakini Rəvan Azad oğlu Zamanovun halı qəfil pisləşib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Qeyd edək ki, R.Zamanov ötən il dələduzluq əməlinə görə məhkum edilibmiş.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
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