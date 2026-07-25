https://news.day.az/azerinews/1850207.html Bakı şəhəri yenə yuyuldu - FOTO Yay mövsümündə Bakı səhərinin sanitar-təmizlik səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə iyulun 25-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən paytaxtda növbəti daxili iməclik keçirilib.

Bakı şəhəri yenə yuyuldu - FOTO

Azərbaycanca, 25 июля 2026 13:36 (UTC +04:00) 341
Bakı şəhəri yenə yuyuldu

Yay mövsümündə Bakı səhərinin sanitar-təmizlik səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə iyulun 25-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən paytaxtda növbəti daxili iməclik keçirilib.

Day.Az-a verilən məlumata görə, keçirilən iməclik zamanı şəhər mərkəzindəki prospekt və küçələrlə yanaşı paytaxt qəsəbələrinin də küçələri yuyulub, orada əsaslı təmizlik işləri görülüb.

Səhər saatlarından  Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Kommunal təsərrüfat xidmətlərinin texnikası bitki və canlılara zərər verməyən yuyucu maddələrlə küçələrin yuyulmasını aparıb.

Həmçinin səki kənarlarının, bordürlərin və buradakı işıq dirəklərinin, məhəccərlərin, park və istirahət yerlərində oturacaqların yuyulması həyata keçirilib, həyət və yaşayış məhəllələrində təmizlik işləri görülüb. Yol kənarlarındakı ictimai-iaşə, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri təmizlənib, ətrafında səliqə-sahman işləri aparılıb.

Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən gün ərzində yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların və yaşıllıqların üzərinə yığılan toz-torpağın yuyulması, onlara aqrotexniki qulluq göstərilməsi də həyata keçirilib, zədələnən budaqları budanıb. Eyni zamanda, rəngbərəng güllər əkilib, müxtəlif rəngli güllərdən kompozisiyalar yaradılıb.

Ümumilikdə, paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edən genişmiqyaslı təmizlik Bakı şəhərinin sanitar vəziyyətinin daha da yüksəldirilməsinə öz tövhəsini vermişdir.

  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
  • Bakı şəhəri yenə yuyuldu
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