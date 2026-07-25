https://news.day.az/azerinews/1850214.html Ağdamda yenə yanğın başlayıb Ağdam rayonunda növbəti yanğın hadisəsi baş verib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, növbəti yanğın rayonun Papravənd kəndi ərazisində minalanmış açıq ərazidə baş verib. Yanğın 20 hektara yaxın ərazini əhatə edir.
Ağdamda yenə yanğın başlayıb
Ağdam rayonunda növbəti yanğın hadisəsi baş verib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, növbəti yanğın rayonun Papravənd kəndi ərazisində minalanmış açıq ərazidə baş verib.
Yanğın 20 hektara yaxın ərazini əhatə edir.
Hadisə yerinə FHN-nin Ağdam yanğınsöndürən bölməsinin 2 avtomobili və Ağdərə rayonun 1 avtomobili şəxsi heyəti cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Qeyd edək ki, iki gün əvvəl rayonun keçmiş təmas xətti boyunca yerləşən Baş Qərvənd, Bayramlar, Şıxlar, Cəvahirli və Çıraqlı kəndlərində də yanğın baş vermişdi.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре