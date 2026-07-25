https://news.day.az/azerinews/1850216.html Prezident İlham Əliyev Milix İlxananoviç Yevdayevi təltif edib Prezident İlham Əliyev Milix Yevdayevi təltif edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Prezident İlham Əliyev Milix İlxananoviç Yevdayevi təltif edib

Azərbaycanca, 25 июля 2026 14:05 (UTC +04:00) 439
Prezident İlham Əliyev Milix İlxananoviç Yevdayevi təltif edib

Prezident İlham Əliyev Milix Yevdayevi təltif edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Milix İlxananoviç Yevdayev Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Индии рухнул вертолет с паломниками 15:40 (UTC+04), В мире 0
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 15:33 (UTC+04), Общество 182
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 171
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 15:25 (UTC+04), Экономика 222
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 15:19 (UTC+04), Общество 253
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 15:15 (UTC+04), Культура 259
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 15:06 (UTC+04), Экономика 282
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 15:00 (UTC+04), В мире 346
США могут снять санкции с российского фонда 14:54 (UTC+04), В мире 333
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 14:54 (UTC+04), Спорт 330
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 14:49 (UTC+04), Общество 359
В России сгорел новейший истребитель 14:47 (UTC+04), В мире 364
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 14:45 (UTC+04), Общество 348
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 14:42 (UTC+04), Общество 404
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 14:40 (UTC+04), Политика 2 208
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 14:34 (UTC+04), Спорт 330
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 14:31 (UTC+04), Общество 391
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 14:26 (UTC+04), Общество 360
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 14:23 (UTC+04), Общество 389
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 14:19 (UTC+04), Экономика 397
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 14:16 (UTC+04), Общество 383
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 14:08 (UTC+04), Общество 373
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 13:57 (UTC+04), Общество 402
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 13:48 (UTC+04), Общество 378
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 13:41 (UTC+04), Экономика 452
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 13:38 (UTC+04), Общество 399
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 13:36 (UTC+04), Общество 397
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 13:25 (UTC+04), Общество 395
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 13:12 (UTC+04), Политика 595
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 13:10 (UTC+04), Культура 425
Почему Анкаре нужен Азербайджан 13:07 (UTC+04), Политика 6 280
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 12:54 (UTC+04), Спорт 439
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 12:51 (UTC+04), Экономика 422
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 12:45 (UTC+04), Культура 495
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:38 (UTC+04), Общество 451
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 12:33 (UTC+04), Общество 457
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 12:31 (UTC+04), Общество 359
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 12:29 (UTC+04), Политика 486
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 12:25 (UTC+04), Спорт 420
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 12:20 (UTC+04), Общество 5 827
Зарплату можно будет получать через любой банк 12:17 (UTC+04), Общество 588
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 12:13 (UTC+04), Экономика 532
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 12:06 (UTC+04), Экономика 541
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 12:05 (UTC+04), Политика 7 334
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 12:01 (UTC+04), Общество 596
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 11:58 (UTC+04), Экономика 524
Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу 11:51 (UTC+04), Общество 1 034
В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 11:49 (UTC+04), Экономика 516
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 505
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 589
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 11:32 (UTC+04), Политика 531
Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку 11:25 (UTC+04), Спорт 520
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:23 (UTC+04), Общество 425
На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций 11:20 (UTC+04), Общество 461
В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 11:19 (UTC+04), Общество 478
24 manata çörək - Qiymət nə üçün yüksəkdir? - VİDEO 11:15 (UTC+04), Azərbaycanca 601
Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 11:12 (UTC+04), Экономика 575
Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения 11:10 (UTC+04), Медицина 978
В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 11:00 (UTC+04), Общество 5 537
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 10:57 (UTC+04), В мире 615
Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 10:55 (UTC+04), Экономика 575
Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года 10:50 (UTC+04), Экономика 588
Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 541
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на Большом шлеме в Абу-Даби 10:34 (UTC+04), Спорт 453
Началась разработка проекта восстановления ж/д линии Ени Сураханы - Говсан 10:32 (UTC+04), Общество 460
В Баку изменятся остановки 4 автобуcов 10:30 (UTC+04), Общество 1 539
Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов 10:26 (UTC+04), В мире 692
КНДР совершенствует армию по приказу Ким Чен Ына 10:22 (UTC+04), В мире 562
Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО 10:19 (UTC+04), В мире 601
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей 10:13 (UTC+04), Экономика 574
Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии 10:04 (UTC+04), В мире 648
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:54 (UTC+04), Экономика 613
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана 09:51 (UTC+04), Общество 6 402
Azərbaycanın bu ərazisinə qar yağdı 09:50 (UTC+04), Azərbaycanca 547
Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 09:45 (UTC+04), Политика 6 227
Серия взрывов у берегов Ирана 09:40 (UTC+04), В мире 3 294
Песков сказал, чего хочет Россия от Украины 09:36 (UTC+04), В мире 705
Li Auto выпустила обновленный электрокар 09:35 (UTC+04), Автоновости 454
В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи 09:33 (UTC+04), Наука и технологии 470
В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО 09:23 (UTC+04), Культура 520
Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера" 09:13 (UTC+04), Спорт 503
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
В двух районах Баку не будет света 08:55 (UTC+04), Общество 580
Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО 08:41 (UTC+04), В мире 663
​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance 08:38 (UTC+04), Наука и технологии 519
ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ 08:35 (UTC+04), Экономика 8 134
В США столкнулись два вертолета, есть погибшие 08:31 (UTC+04), В мире 928
В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО 08:27 (UTC+04), Наука и технологии 579
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Карабах - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 08:15 (UTC+04), Общество 506
Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле 08:10 (UTC+04), В мире 689
Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 8 326
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 638
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови 04:24 (UTC+04), Медицина 582
Одно нажатие может лишить вас важных данных 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 670
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 990
Гороскоп на 30 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 846
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО 00:55 (UTC+04), Культура 662
Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса" 00:48 (UTC+04), Спорт 619
Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО 00:33 (UTC+04), Культура 624
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО 00:17 (UTC+04), Общество 667
Хроника Победы (30.10.2020): Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 124
Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой 29 октября 23:51 (UTC+04), В мире 1 166
Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО 29 октября 23:48 (UTC+04), Культура 649
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО 29 октября 23:27 (UTC+04), Официальная хроника 12 357
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО 29 октября 23:22 (UTC+04), Политика 1 244
Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести 29 октября 23:20 (UTC+04), Политика 1 104
Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо 29 октября 23:18 (UTC+04), Спорт 662
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq 29 октября 23:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 066
К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО 29 октября 23:05 (UTC+04), Культура 640
Трамп позвонил Эрдогану 29 октября 23:02 (UTC+04), В мире 1 126
Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение 29 октября 22:53 (UTC+04), Общество 860
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева 29 октября 22:41 (UTC+04), Культура 662
Горькая правда для армянских реваншистов 29 октября 22:30 (UTC+04), Политика 7 878
Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло 29 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 194
Ceyhun Bayramovdan diqqətəlayiq jest - VİDEO 29 октября 22:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 132
Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям 29 октября 22:04 (UTC+04), В мире 1 244
Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника 29 октября 21:55 (UTC+04), Общество 720
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии выставки ENQRAM в Музее живописи Азербайджана - ФОТО 29 октября 21:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 463
От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу 29 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 476
Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО 29 октября 21:25 (UTC+04), Культура 715
Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 29 октября 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 219
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 29 октября 21:13 (UTC+04), Политика 1 253
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 29 октября 21:08 (UTC+04), Спорт 724
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 928
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 807
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 29 октября 20:30 (UTC+04), Общество 1 345
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 29 октября 20:26 (UTC+04), Культура 756
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 29 октября 19:55 (UTC+04), Политика 8 151
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 29 октября 19:48 (UTC+04), Спорт 702
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 29 октября 19:29 (UTC+04), В мире 1 298
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 29 октября 19:25 (UTC+04), Политика 1 236
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 29 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 234
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 29 октября 19:06 (UTC+04), Спорт 713
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 29 октября 19:01 (UTC+04), Общество 1 086
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 29 октября 18:50 (UTC+04), Экономика 1 203
Onlar üçün növbəti imtahan keçiriləcək - Tarix açıqlandı 29 октября 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 098
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 29 октября 18:31 (UTC+04), Политика 1 241
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 29 октября 18:18 (UTC+04), Экономика 1 269
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 29 октября 18:15 (UTC+04), Экономика 1 254
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 29 октября 18:03 (UTC+04), Культура 644
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 29 октября 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 9 947
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 29 октября 17:51 (UTC+04), Политика 1 225
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 29 октября 17:39 (UTC+04), В мире 1 416
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 29 октября 17:25 (UTC+04), Экономика 1 242
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 29 октября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 277
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 29 октября 17:22 (UTC+04), Политика 1 288
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 29 октября 17:18 (UTC+04), Экономика 1 287
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 29 октября 17:15 (UTC+04), Политика 9 058
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 29 октября 17:02 (UTC+04), Экономика 1 246
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 29 октября 16:50 (UTC+04), Спорт 5 544
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 29 октября 16:48 (UTC+04), Спорт 636
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 29 октября 16:44 (UTC+04), Экономика 1 281
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 29 октября 16:42 (UTC+04), Общество 766
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 29 октября 16:39 (UTC+04), Экономика 1 289
Последние подробности о выборах в Израиле 29 октября 16:38 (UTC+04), В мире 1 332
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 29 октября 16:33 (UTC+04), Культура 1 149
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 29 октября 16:29 (UTC+04), Экономика 1 268
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 29 октября 16:23 (UTC+04), Экономика 1 301
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 29 октября 16:17 (UTC+04), Общество 862
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 29 октября 16:13 (UTC+04), Культура 658
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 29 октября 16:09 (UTC+04), Экономика 1 269
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 29 октября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 266
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 29 октября 16:05 (UTC+04), Экономика 1 379
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 29 октября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 264
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 29 октября 15:52 (UTC+04), Общество 673
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 29 октября 15:49 (UTC+04), Экономика 1 259
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 29 октября 15:46 (UTC+04), Культура 5 933
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 29 октября 15:23 (UTC+04), В мире 1 345
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 29 октября 15:12 (UTC+04), Общество 688
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 29 октября 15:10 (UTC+04), Общество 741
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 29 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 305
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 29 октября 14:58 (UTC+04), В мире 1 459
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 29 октября 14:56 (UTC+04), Экономика 1 377
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 29 октября 14:52 (UTC+04), В мире 1 341
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 29 октября 14:49 (UTC+04), Спорт 607
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 29 октября 14:42 (UTC+04), Политика 8 028
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 29 октября 14:37 (UTC+04), Политика 1 310
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 29 октября 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 620
Совет Европы подверг Францию критике 29 октября 14:25 (UTC+04), В мире 1 337
Как в Армении используют СОР17 29 октября 14:22 (UTC+04), Политика 7 116
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 29 октября 14:16 (UTC+04), Экономика 1 345
Убытки Volkswagen выросли 29 октября 14:05 (UTC+04), Автоновости 580
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 29 октября 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 345
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 29 октября 13:52 (UTC+04), Политика 1 419
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 29 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 357
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 29 октября 13:39 (UTC+04), Общество 6 167
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 29 октября 13:34 (UTC+04), Общество 910
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 29 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 516
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 29 октября 13:23 (UTC+04), Спорт 751
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 29 октября 13:17 (UTC+04), Общество 650
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 29 октября 13:14 (UTC+04), Спорт 835
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 29 октября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 444
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 29 октября 13:09 (UTC+04), Политика 1 388
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 29 октября 13:02 (UTC+04), Политика 1 439
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 29 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 373
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 29 октября 12:56 (UTC+04), В мире 1 356
Джейхун Байрамов в Анкаре 29 октября 12:52 (UTC+04), Политика 1 360
Еще новости