https://news.day.az/azerinews/1850216.html Prezident İlham Əliyev Milix İlxananoviç Yevdayevi təltif edib Prezident İlham Əliyev Milix Yevdayevi təltif edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Prezident İlham Əliyev Milix İlxananoviç Yevdayevi təltif edib
Prezident İlham Əliyev Milix Yevdayevi təltif edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Milix İlxananoviç Yevdayev Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
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