https://news.day.az/azerinews/1850359.html Sabah Bakıda temperatur enəcək Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 3-4 dərəcə enəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarıma
Sabah Bakıda temperatur enəcək
Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 3-4 dərəcə enəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarıma
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