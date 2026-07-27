https://news.day.az/azerinews/1850492.html Parisdə bıçaqlı hücum olub – yaralılar var - VİDEO Parisdə bıçaqla edilən hücum nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə AFP agentliyi paytaxtın polis idarəsinə istinadən məlumat yayıb. İnsident şəhərin şimal-şərqində baş verib. 31 yaşlı kişi 3 qadına bıçaqla hücum çəkib. Onlardan biri xəstəxanaya ağır vəziyyətdə çatdırılıb.
Parisdə bıçaqlı hücum olub – yaralılar var - VİDEO
Parisdə bıçaqla edilən hücum nəticəsində 3 nəfər yaralanıb.
Bu barədə AFP agentliyi paytaxtın polis idarəsinə istinadən məlumat yayıb.
İnsident şəhərin şimal-şərqində baş verib. 31 yaşlı kişi 3 qadına bıçaqla hücum çəkib. Onlardan biri xəstəxanaya ağır vəziyyətdə çatdırılıb.
"Le Parisien" qəzetinin məlumatına görə, hücumu həyata keçirən şəxs ruhi-əsəb xəstəsi olub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре