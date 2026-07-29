SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsinin ixracdan əldə etdiyi gəlirləri açıqlandı
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsinin ixrac gəlirləri açıqlanıb.
Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) "İxrac icmalı"nın iyul buraxılışında bildirilib.
Məlumata əsasən, bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Qaz İxrac İdarəsinin ixrac gəlirləri 7,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Bildirilib ki, bu göstərici 2025-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 26,8 milyon ABŞ dollarından artıq və ya 77,7 faiz azdır.
Qeyd edək ki, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına "SOCAR Polymer" MMC başçılıq edir. Siyahıda sonrakı yerlərdə "AzerGold" QSC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi, "Azəralüminium" MMC, "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC, SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL), "Azərenerji" ASC, "Naxçıvan Enerji" MMC və "SOCAR-CAPE" MMC yer alıb.
Xatırladaq ki, SOCAR-ın vitse-prezidenti Əfqan İsayev Vaşinqtonda keçirilən ABŞ-Azərbaycan Ticarət və Biznes Konfransının kuluarlarında Trend-ə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, şirkət beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığını genişləndirməyə davam edir və istehsalın modernləşdirilməsi, dekarbonizasiya və energetikanın yeni istiqamətlərinin inkişafına yönəlmiş layihələr həyata keçirir.
"SOCAR öz aktivlərinin ixrac potensialının artırılmasına və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə xüsusi önəm verir. Şirkət Azərbaycanda geotermal enerji potensialını araşdırır və istehsalın səmərəliliyinin artırılması, həmçinin məhsullarının ixrac imkanlarının genişləndirilməsinə yönəlmiş layihələrə investisiya yatırmağa davam edir", - deyə o bildirib.
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