Əllərinizdə bu əlamətlər varsa, diqqətli olun
Əllərdə gün ərzində davam edən ağrı və sərtlik oynaqların aşınması (osteoartrit) xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Bu xəstəlik oynaqları qoruyan qığırdağın zamanla nazilməsi və aşınması nəticəsində yaranır.
Medicina.az xəbər verir ki, problem daha çox baş barmağın əsasında, barmaqların orta hissəsində və uclarına yaxın oynaqlarda müşahidə olunur. Əsas əlamətlərə ağrı, hərəkət məhdudiyyəti, şişkinlik, oynaqlarda xırıltı hissi və barmaqlarda sümük düyünlərinin əmələ gəlməsi daxildir.
Risk qrupuna 50 yaşdan yuxarı şəxslər, artıq çəkisi olanlar, əllərini uzun müddət və təkrarlanan hərəkətlərlə işlədənlər, həmçinin əvvəllər əl travması keçirmiş insanlar daxildir.
Mütəxəssislər iltihabəleyhinə qidalanma, əl məşqləri, isti və ya soyuq kompreslərdən istifadə və oynaqlara düşən yükün azaldılmasını tövsiyə edirlər. Ağrı şiddətlənərsə, oynaqda qızartı, istilik və ya deformasiya yaranarsa, həkimə müraciət etmək vacibdir.
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