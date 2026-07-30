https://news.day.az/azerinews/1851012.html AQTA Yevlaxdakı hadisə ilə bağlı açıqlama yaydı Yevlaxda gənc qızın zəhərlənmədən ölməsi ilə ehtimalı ilə bağlı araşdırma başlanıb. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib. Bildirilib ki, Yevlaxda baş verən hadisə nəzarətdədir:
AQTA Yevlaxdakı hadisə ilə bağlı açıqlama yaydı
Yevlaxda gənc qızın zəhərlənmədən ölməsi ilə ehtimalı ilə bağlı araşdırma başlanıb.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, Yevlaxda baş verən hadisə nəzarətdədir:
"Hadisənin səbəblərinin, həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri müvafiq qurumların əməkdaşları ilə birgə araşdırmalara başlayıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edilib ki, araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək.
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