https://news.day.az/azerinews/1851093.html Sağlam onurğa üçün mütəxəssisdən tövsiyələr Gündəlik vərdişlərdə ediləcək kiçik dəyişikliklər gələcəkdə bel və boyun problemlərinin qarşısını almağa kömək edə bilər. Day.Az xəbər verir ki, türkiyəli professor Turgut Akgülün sözlərinə görə, düzgün duruş onurğanın sağlam qalmasında əsas amillərdən biridir.

Sağlam onurğa üçün mütəxəssisdən tövsiyələr

Azərbaycanca, 31 июля 2026 02:32 (UTC +04:00) 327
Sağlam onurğa üçün mütəxəssisdən tövsiyələr

Gündəlik vərdişlərdə ediləcək kiçik dəyişikliklər gələcəkdə bel və boyun problemlərinin qarşısını almağa kömək edə bilər.

Day.Az xəbər verir ki, türkiyəli professor Turgut Akgülün sözlərinə görə, düzgün duruş onurğanın sağlam qalmasında əsas amillərdən biridir.

O bildirib ki, başın hər 2,5 santimetr irəli əyilməsi boyun fəqərələrinə düşən yükü təxminən 4,5 kiloqram artırır. Bu isə zamanla boyun yırtığı və əzələ spazmlarının yaranma riskini yüksəldir.

Professor qeyd edib ki, uzun müddət fasiləsiz oturmaq fəqərələr arasındakı disklərin qidalanmasını zəiflədir. Buna görə də hər 45 dəqiqədən bir ayağa qalxmaq, qısa gəzinti etmək və yüngül dartınma hərəkətləri etmək tövsiyə olunur.

Mütəxəssis yerdən ağır əşya qaldırarkən beldən əyilməyin təhlükəli olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, diz və omba oynaqlarını bükərək çömbəlmək onurğaya düşən yükü azaldır.

Akgül bildirib ki, qarın, bel və çanaq dibi əzələlərinin gücləndirilməsi onurğanın sabitliyini artırır. Bu məqsədlə pilates, üzgüçülük və xüsusi məşqlər faydalıdır.

O, həmçinin keyfiyyətli yuxunun onurğanın bərpasında mühüm rol oynadığını qeyd edib. Mütəxəssis orta sərtlikdə ortopedik döşək və uyğun yastıqdan istifadə etməyi, üzüstə yatmaq əvəzinə arxası və ya yan üstə yatmağı tövsiyə edib.

Professor Turgut Akgül əlavə edib ki, sağlam çəkinin qorunması, siqaretdən uzaq durmaq, həftədə ən azı 150 dəqiqə orta intensivlikdə idman etmək onurğa sağlamlığının qorunması üçün vacibdir.

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