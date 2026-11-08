https://news.day.az/azerinews/1872799.html Kardioloq sağlamlığı qorumağın sadə üsulunu açıqladı Braziliyalı kardioloq Fabio de Serkeyra Lario sağlamlığı qorumaq üçün insanlara daha çox gülməyi tövsiyə edib. Day.Az xəbər verir ki, həkimin sözlərinə görə, gülüş stress zamanı qanda kortizolun səviyyəsini azaldır, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran maddələrin ifrazını artırır.

Kardioloq sağlamlığı qorumağın sadə üsulunu açıqladı

Azərbaycanca, 8 ноября 2026 02:15 (UTC +04:00) 195
Kardioloq sağlamlığı qorumağın sadə üsulunu açıqladı

Braziliyalı kardioloq Fabio de Serkeyra Lario sağlamlığı qorumaq üçün insanlara daha çox gülməyi tövsiyə edib.

Day.Az xəbər verir ki, həkimin sözlərinə görə, gülüş stress zamanı qanda kortizolun səviyyəsini azaldır, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran maddələrin ifrazını artırır.

Mütəxəssis bildirib ki, gülmək orqanizmdə xroniki iltihabın azalmasına, immun və vegetativ sinir sistemlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Bəzi araşdırmalar da tez-tez gülməklə ürək-damar xəstəlikləri riskinin aşağı olması arasında əlaqə olduğunu göstərir.

Kardioloqun fikrincə, gülüş və yaxşı əhval-ruhiyyə bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Bu səbəbdən gündəlik həyatda pozitiv olmaq, xoş anlara vaxt ayırmaq və daha çox gülmək ümumi sağlamlığın qorunmasına müsbət töhfə verə bilər.

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В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 6 ноября 17:12 (UTC+04), Культура 889
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 857
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Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 3 962
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 6 ноября 16:55 (UTC+04), В мире 1 863
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 2 003
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 910
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 6 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 852
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 845
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 854
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 6 519
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 8 162
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 6 ноября 16:19 (UTC+04), Экономика 1 872
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 863
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8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 6 ноября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 868
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 6 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 868
АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 797
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 1 851
В Азербайджане изменится система финансирования школ 6 ноября 15:47 (UTC+04), Общество 846
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 970
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Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 6 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 923
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Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 6 ноября 15:24 (UTC+04), Общество 857
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 6 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 852
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