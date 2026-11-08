Xırtıldayan və şirəli kələm turşusunun hazırlanma qaydası
Evdə dadlı, şirəli və xırtıldayan kələm turşusu hazırlamaq üçün cəmi üç ərzaq kifayətdir: 2,5 kiloqram ağbaş kələm, 1 ədəd kök və 50 qram daş duz. Əsas qayda hər 1 kiloqram kələm üçün 20 qram duz istifadə etməkdir.
Day.Az xəbər verir ki, əvvəlcə kələmin üst yarpaqları təmizlənir və nazik doğranır. Kök sürtgəcdən keçirilərək kələmlə qarışdırılır, üzərinə duz əlavə edilir və əllə yüngül sıxılaraq şirəsi çıxarılır. Qarışıq təmiz şüşə bankaya yığılır, yaxşıca sıxılır və kələmin öz şirəsinin altında qalmasına diqqət edilir.
Bankanın ağzı kip bağlanmadan otaq temperaturunda təxminən 3 gün saxlanılır. Bu müddətdə səhər və axşam təmiz taxta çubuqla kələm deşilərək yaranan qazın çıxması təmin edilir. Kələm istənilən turşuluğa çatdıqdan sonra qapağı bağlanaraq soyuducuya yerləşdirilir. Mayalanma müddətinin temperaturdan asılı olaraq dəyişə biləcəyini də nəzərə almaq lazımdır.
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