Çox öskürənlər bunu oxusun
Uzun müddət davam edən öskürək bir çox insanın qarşılaşdığı problemlərdən biridir. Bəzən adi soyuqdəymədən sonra yaranan öskürək həftələrlə davam edə bilər. Lakin öskürəyin səbəbi hər zaman tənəffüs yolu infeksiyası olmur.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, mütəxəssislərin fikrincə, keçməyən öskürəyin arxasında müxtəlif səbəblər dayana bilər.
Öskürəyin əsas səbəbləri:
Soyuqdəymə və virus infeksiyaları: Xəstəlik keçdikdən sonra tənəffüs yollarının həssaslığı səbəbindən öskürək bir neçə həftə davam edə bilər.
Allergiya: Toz, polen, heyvan tükü kimi allergenlər boğazda qıcıqlanma yaradaraq uzunmüddətli öskürəyə səbəb ola bilər.
Astma: Xüsusilə gecələr və ya fiziki aktivlik zamanı artan quru öskürək astmanın əlaməti ola bilər.
Mədə turşusunun qida borusuna qayıtması (reflüks): Turşu boğazı qıcıqlandıraraq davamlı öskürəyə səbəb ola bilər.
Siqaret və tüstü: Siqaret çəkmək və ya tüstülü mühitdə olmaq tənəffüs yollarını qıcıqlandırır.
Bronxit və digər ağciyər xəstəlikləri: Uzun çəkən öskürək bəzən daha ciddi problemlərin göstəricisi ola bilər.
Öskürəyi azaltmaq üçün nə etmək olar?
Gün ərzində kifayət qədər maye qəbul etmək;
Otağın havasını çox quru saxlamaqdan çəkinmək;
İlıq içkilərdən istifadə etmək;
Boğazı qıcıqlandıran tüstü və kəskin qoxulardan uzaq durmaq;
Allergiya ehtimalı varsa, səbəb olan amilləri müəyyən etmək;
Həkim məsləhəti olmadan antibiotik qəbul etməmək.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, öskürək 3 həftədən çox davam edirsə, yüksək hərarət, nəfəs darlığı, sinə ağrısı, qanlı bəlğəm və ya səbəbsiz çəki itkisi varsa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır.
Keçməyən öskürəyin müalicəsi səbəbindən asılıdır. Buna görə də yalnız simptomu aradan qaldırmaq deyil, problemin mənbəyini müəyyən etmək vacibdir.
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