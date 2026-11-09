4 bürc üçün bağlı qapılar açılır
Dörd bürc əlaməti rahatlıq hiss edə və yeni bir perspektiv qazana bilər.
Astroloqların "kazimi" və ya "Günəşin ürəyi" adlandırdığı Veneranın Günəşlə birləşməsi, planetin geriləmə hərəkəti zamanı dönüş nöqtəsini simvollaşdırır.
Milli.Az-ın məlumatına görə, sevgi, özünə hörmət, şəxsi sərhədlər və həyat prioritetləri ilə bağlı məsələlər ön plana çıxır. Bu zaman Əqrəb, Buğa, Şir və Dolça üçün xüsusilə əhəmiyyətli ola bilər.
Əqrəb
Əqrəblər öz cəlbedicilikləri ilə bağlı şübhələr yaşayır, münasibətlərini yenidən qiymətləndirir və istəklərini başqaları üçün çox tez-tez qurban verib-vermədiklərini düşünürlər. Hansı münasibətlərin həqiqətən dəstəkləyici, hansılarının isə vərdiş və ya dəyişiklik qorxusuna əsaslandığını anlamaq daha asan olacaq.
Öz ehtiyaclarınızı daha yaxşı başa düşə və sevgi üçün özünüzü qurban verməli olmadığınızı anlaya biləcəksiniz. Dərhal böyük qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində deyilsiniz: əvvəlcə hisslərinizi etiraf edin və həqiqətən nə istədiyinizi başa düşün.
Buğa
Buğa bürcü partnyorunuz, dostlarınız və yaxınlarınızla münasibətlərinizə diqqət yetirməlidir. Ola bilsin ki, son vaxtlar daha tez-tez təkrarlanan münaqişələri müşahidə edirsiniz və ya səylərinizin nə qədər qarşılıqlı olduğunu düşünürsünüz. Vəziyyəti qiymətləndirmək və hər iki tərəfin münasibətlər üzərində işləməyə hazır olub-olmadığını müəyyən etmək daha asan olacaq.
Səmimi söhbətlər anlaşılmazlıqları aydınlaşdırmağa kömək edəcək və hərəkətlər vədlərdən daha çox səs çıxaracaq. Rahatlıq həmçinin başqalarının qərarlarını idarə etmək cəhdlərindən imtina etməklə də yarana bilər. Özünüzü günahkar hiss etmədən sabitliyə, qayğıya və qarşılıqlı iştiraka güvənmək hüququnuz var.
Şir
Şir bürcü üçün Veneranın geriləməsi sizə ailədəki fikir ayrılıqlarını, köhnə şikayətləri və evlə bağlı problemləri xatırlada bilər. Özünüzü təhlükəsiz və dinc hiss etmək üçün nəyə ehtiyacınız olduğunu daha yaxşı başa düşmək imkanınız olacaq. Bəziləri yaxınlarınızla ciddi söhbətdən, digərləri isə şəxsi sərhədlər müəyyən etməkdən və ya ailə məsuliyyətlərini yenidən nəzərdən keçirməkdən faydalana bilər.
Sevginin başqasının bütün problemlərinə görə məsuliyyət daşımağınızı tələb etmədiyini başa düşə bilərsiniz. Öz ehtiyaclarınıza qayğı göstərmək eqoistlik deyil: daha dinc bir həyat üçün çalışmaq daha sağlam münasibətlər qurmağınıza kömək edəcək.
Dolça
Dolça bürcləri seçdikləri yolun əsl istəkləri ilə uyğun olub-olmadığını düşünə bilərlər. Karyera problemləri, peşəkar münasibətlər və ictimai tanınma yeni bir perspektiv tələb edəcək. İşinizin sizə məmnuniyyət gətirib-gətirmədiyini və ya yalnız məcbur olduğunuz üçün məqsədlərinizə çatmağa davam edib-etmədiyinizi qiymətləndirmək daha asan olacaq.
Dəyərinizi yalnız nailiyyətləriniz və başqalarının təsdiqi ilə ölçməyin. Prioritetlərinizi yenidən qiymətləndirməli və şəxsi həyatınız və dəyərləriniz üçün yer qoyan daha uyğun bir uğur tərifi tapmalı ola bilərsiniz. Dərhal son qərar vermək məcburiyyətində deyilsiniz - bəzən rahatlıq planlarınızı dəyişdirməyə icazə verməkdən gəlir.
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