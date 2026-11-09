Turşu xiyarın xarab olmaması üçün nə etməli?
Turşu bankasını açdıqdan sonra xiyarların bir neçə gün ərzində xarab olmaması üçün müəyyən qaydalara əməl etmək lazımdır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, düzgün saxlanma şəraiti turşuların həm dadını, həm də xırtıldayan quruluşunu uzun müddət qorumağa kömək edir.
Lent.az xəbər verir ki, duzlu xiyarlar banka açıldıqdan sonra düzgün şəraitdə saxlanılmadıqda tez xarab ola və sağlamlıq üçün təhlükə yarada bilər. Bir neçə sadə qaydaya əməl etməklə turşu xiyarları bir aydan üç aya qədər saxlamaq mümkündür.
Turşu bankasını harada saxlamaq lazımdır?
Turşu bankası açıldıqdan sonra mütləq soyuducuda saxlanılmalıdır. Aşağı temperatur mikroorqanizmlərin fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədir. Otaq temperaturunda isə tərəvəzlər, hətta turş məhlulun içərisində olsalar belə, daha sürətlə xarab olurlar. ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (USDA) "FoodKeeper" tətbiqinin məlumatlarına əsasən, mağazadan alınmış turşular banka açıldıqdan sonra soyuducuda düzgün saxlanılarsa, bir aydan üç aya qədər istifadəyə yararlı qala bilər.
Turşuların xarab olmasının əsas səbəblərindən biri hava ilə təmasdır. Xiyar, bibər və ya digər tərəvəzlər mayenin səthindən yuxarıda qaldıqda oksidləşir, rəngini dəyişir və kiflənməyə daha həssas olur. Buna görə də bankadakı mayenin səviyyəsini mütəmadi yoxlamaq vacibdir. Əsas şərt tərəvəzlərin tamamilə məhlulun içərisində qalmasıdır. Mənbədə qeyd olunur ki, maye azaldıqda təxminən bərabər miqdarda su və sirkə qarışığına bir çimdik duz əlavə etmək və ya qaynadılıb soyudulmuş su ilə duzdan yeni məhlul hazırlamaq olar. Lakin qida təhlükəsizliyi baxımından turşunun növünə uyğun, turşuluğu və duz miqdarı məlum olan məhluldan istifadə etmək daha təhlükəsizdir. Xüsusilə evdə hazırlanmış turşulara təsadüfi nisbətdə su əlavə etmək onların saxlanma təhlükəsizliyini azalda bilər.
Təmiz qaşıq və möhkəm bağlanan qapaq vacibdir
Turşuları bankadan əllə və ya artıq istifadə edilmiş çəngəllə götürmək olmaz. Bunun üçün yalnız təmiz və quru qaşıqdan, yaxud xüsusi maşa tipli mətbəx alətindən istifadə edilməlidir. Çünki bankaya düşən yad maddələr və yemək qalıqları turşuların daha tez xarab olmasına səbəb ola bilər. Lazımi miqdarda tərəvəz götürüldükdən sonra bankanın kənarları nəmdirsə, silinməli və qapağı möhkəm bağlanmalıdır. Qapaq yaxşı bağlanmadıqda bankanın içinə hava daxil olur və məhsulun saxlanma müddəti qısalır.
Turşunun xarab olduğunu necə müəyyən etmək olar?
Turşuların xarab olduğunu göstərən bir neçə əsas əlamət var. Əgər bankadan adi turşu qoxusundan fərqli, kəskin və xoşagəlməz iy gəlirsə, məhsuldan istifadə etmək olmaz. Məhlulun üzərində qeyri-adi təbəqənin əmələ gəlməsi, kifin yaranması və ya şübhəli qabarcıqların görünməsi də xarab olma əlaməti ola bilər. Bununla belə, təbii fermentasiya olunmuş turşularda müəyyən bulanıqlıq və qaz əmələ gəlməsi normal ola bilər. Xiyarların həddindən artıq yumşalması, sürüşkən hala gəlməsi və ya görünüşünün dəyişməsi də təhlükəli əlamətlərdəndir. Turşular zahirən normal görünsə belə, onların xarab olduğundan şübhələnirsinizsə, dadına baxmaq olmaz. Belə məhsulları atmaq daha təhlükəsizdir.
Turşunun növü saxlanma müddətinə təsir edirmi?
Sirkə ilə marinad edilmiş tərəvəzlər, adətən, yalnız duzlu məhlulda hazırlanmış turşularla müqayisədə daha uzun müddət saxlanılır. Mağazalarda satılan turşuların əksəriyyəti sirkə ilə hazırlanır və onların saxlanma müddəti daha uzun ola bilər. Evdə hazırlanmış, pasterizə edilməmiş turşular isə bir qayda olaraq, sənaye üsulu ilə istehsal edilən məhsullardan daha qısa müddətdə istifadə olunmalıdır. Hazırlanma üsulundan asılı olmayaraq, əsas qaydalar dəyişmir. Banka soyuducuda saxlanılmalı, tərəvəzlər tamamilə mayenin içərisində qalmalı və onları götürərkən yalnız təmiz mətbəx alətlərindən istifadə edilməlidir. Bu sadə qaydalara əməl etmək turşuların xırtıldayan quruluşunu daha uzun müddət qorumağa və qida israfının qarşısını almağa kömək edir. Düzgün şəraitdə saxlanılan turşular bir neçə həftə, bəzi hallarda isə bir neçə ay istifadəyə yararlı qala bilər. Lakin bu müddət məhsulun tərkibindən, hazırlanma üsulundan və istehsalçının göstərişlərindən asılıdır.
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