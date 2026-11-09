https://news.day.az/azerinews/1873092.html Nə sirkə, nə də soda: Pestit qalıqlarını dərhal yox edir Meyvə və tərəvəzlərdəki kənd təsərrüfatı dərmanlarından (pestisidlərdən) təmizlənmək üçün ənənəvi üsullardan (karbonat və sirkə) fərqli olaraq yeni təbii üsullar ortaya çıxıb. Sadəcə krant suyunda yumaq bu kimyəvi qalıqları tam təmizləməmir.
Nə sirkə, nə də soda: Pestit qalıqlarını dərhal yox edir
Meyvə və tərəvəzlərdəki kənd təsərrüfatı dərmanlarından (pestisidlərdən) təmizlənmək üçün ənənəvi üsullardan (karbonat və sirkə) fərqli olaraq yeni təbii üsullar ortaya çıxıb. Sadəcə krant suyunda yumaq bu kimyəvi qalıqları tam təmizləməmir.
Milli.Az xəbər verir ki, ilıq suya əlavə edilən duz kimyəvi təbəqənin quruluşunu zəiflədərək səthdən ayrılmasını asanlaşdırır. Məhsullar duzlu suda qısa müddət gözlədildikdən sonra soyuq su ilə yaxalandıqda həm təbii dadı qorunur, həm də qalıqlar azalır.
Qırmızı şərabın tərkibindəki üzvi turşular və antioksidantlar pestisidlərin qoruyucu təbəqəsinin parçalanmasına kömək edən təmizləyici ünsür kimi qiymətləndirilir.
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