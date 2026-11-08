https://news.day.az/azerinews/1873104.html Prezident İlham Əliyev Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xankəndi şəhərində Zəfər abidəsini ziyarət edərək önünə əklillər qoyublar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrın 8-də Xankəndi şəhərində Zəfər abidəsini ziyarət edərək önünə əklillər qoyublar. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xankəndi şəhərində Zəfər abidəsini ziyarət edərək önünə əklillər qoyublar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrın 8-də Xankəndi şəhərində Zəfər abidəsini ziyarət edərək önünə əklillər qoyublar.
Xəbər yenilənəcək
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