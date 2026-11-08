https://news.day.az/azerinews/1873122.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Şuşadakı görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Şuşada keçirilən görüşdən görüntülər paylaşılıb. Paylaşımda deyilir: "Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şuşada görüşüb".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Şuşadakı görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Şuşada keçirilən görüşdən görüntülər paylaşılıb.
Paylaşımda deyilir:
"Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şuşada görüşüb".
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