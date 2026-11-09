https://news.day.az/azerinews/1873205.html İmişlidə yol qəzası olub, ölənlər var İmişli rayonunda yük və minik avtomobilləri toqquşub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağsu-Kürdəmir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun İmişli rayonunun Telişli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza zamanı iki nəfər ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
İmişlidə yol qəzası olub, ölənlər var
İmişli rayonunda yük və minik avtomobilləri toqquşub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağsu-Kürdəmir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun İmişli rayonunun Telişli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza zamanı iki nəfər ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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