https://news.day.az/azerinews/1873612.html Tələbələr dərsdə domino oynadılar - VİDEO Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) tələbələri dərs prosesi zamanı domino oynayıblar. Day.Az NOCOMMENT.az-a xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videoda bir neçə tələbənin auditoriyada dərs vaxtı domino oynadığı görünür. Görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müzakirələrə səbəb olub.
Tələbələr dərsdə domino oynadılar - VİDEO
Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) tələbələri dərs prosesi zamanı domino oynayıblar.
Day.Az NOCOMMENT.az-a xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Videoda bir neçə tələbənin auditoriyada dərs vaxtı domino oynadığı görünür.
Görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müzakirələrə səbəb olub.
Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.
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