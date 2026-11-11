https://news.day.az/azerinews/1873661.html Bu marşrutlarla gedən sərnişinlərin diqqətinə Azərbaycanda 29 istiqamət üzrə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib. Müsabiqəyə Bakının 9, 41, 45, 93 və 96 nömrəli şəhərdaxili, 213, 539 və 557 nömrəli şəhərətrafı, eləcə də bir sıra şəhərlərarası avtobus marşrutları daxildir.

Bu marşrutlarla gedən sərnişinlərin diqqətinə

Azərbaycanca, 11 ноября 2026 17:11 (UTC +04:00) 180
Bu marşrutlarla gedən sərnişinlərin diqqətinə

Azərbaycanda 29 istiqamət üzrə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

Müsabiqəyə Bakının 9, 41, 45, 93 və 96 nömrəli şəhərdaxili, 213, 539 və 557 nömrəli şəhərətrafı, eləcə də bir sıra şəhərlərarası avtobus marşrutları daxildir.

Şəhərlərarası istiqamətlər üzrə Bakı-Sınıq Körpü, Bakı-Xankəndi-Şuşa, Bakı-Mingəçevir, Bakı-Göyçay, Bakı-Horadiz, Bakı-Qəbələ, Bakı-İsmayıllı, Bakı-Quba, Bakı-Qusar, Sumqayıt-Quba, Gəncə-Şamaxı, Gəncə-Bərdə, Gəncə-Kəlbəcər, Mingəçevir-Gəncə, Şəki-Mingəçevir, Tərtər-Lənkəran, Bərdə-Şəki, Bərdə-Ağsu, Saatlı-Sumqayıt, Beyləqan-Sumqayıt və Zaqatala-Gəncə marşrutları müsabiqəyə təqdim olunub.

İddiaçılar sənədlərini dekabrın 10-u saat 17:00-dək AYNA-ya təqdim etməlidirlər. Sənədlər Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov küçəsi 5 ünvanında qəbul olunur.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər əsas avtobuslarla yanaşı, ehtiyat nəqliyyat vasitələrini də təqdim etməlidirlər.

Təkliflər komissiya tərəfindən bir neçə mərhələdə nəzərdən keçiriləcək. Belə ki, Bakıdan müxtəlif bölgələrə olan 12 lot üzrə müraciətlərə dekabrın 11-də baxılacaq.

Sumqayıt-Quba, Gəncə-Şamaxı, Gəncə-Bərdə, Gəncə-Kəlbəcər və digər şəhərlərarası istiqamətləri əhatə edən 12 lot üzrə qiymətləndirmə dekabrın 15-də keçiriləcək.

Bakı şəhərinin 539, 557 və 9 nömrəli marşrutları üzrə 3 lota dekabrın 18-də, 41, 45 və 93 nömrəli marşrutlar üzrə 3 lota dekabrın 22-də baxılacaq.

96 nömrəli şəhərdaxili və 213 nömrəli şəhərətrafı marşrutları əhatə edən son 2 lot üzrə isə təkliflər dekabrın 25-də qiymətləndiriləcək.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AZƏRBAYCAN YERÜSTÜ NƏQLİYYAT AGENTLİYİ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Появились кадры падения BMW с моста в Баку - ВИДЕО 17:56 (UTC+04), Общество 34
Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени Azparking - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 17:48 (UTC+04), Общество 179
В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 17:40 (UTC+04), В мире 217
Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции 17:32 (UTC+04), Общество 325
Yağışlı havada bunu edən sürücülər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:24 (UTC+04), Azərbaycanca 284
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными 17:19 (UTC+04), В мире 353
Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО 17:10 (UTC+04), Культура 388
Bakıda istilik mövsümü başlayır - Bu halda ödəniş etməyə bilərsiz! 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 368
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 - ФОТО 16:59 (UTC+04), Политика 3 699
Onlayn kredit alan zaman bunları mütləq bilmək lazımdır - VİDEO 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 369
Азербайджан представлен на юбилейной Всемирной инвестиционной конференции - ФОТО 16:46 (UTC+04), Экономика 404
Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде 16:38 (UTC+04), Общество 423
В Гяндже автобус врезался в фонарный столб 16:27 (UTC+04), Общество 425
В Гяндже пройдет первенство по художественной гимнастике 16:20 (UTC+04), Спорт 401
Рядом с военной базой США на Аляске заметили НЛО - ВИДЕО 16:12 (UTC+04), В мире 491
Endirim adı altında satılan məhsul gördükdə bunu edin - Sədr AÇIQLADI 16:11 (UTC+04), Azərbaycanca 475
Пострадавшего при взрыве мины в Ходжавенде тракториста прооперируют 15:55 (UTC+04), Общество 431
Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран 15:51 (UTC+04), Автоновости 464
Важная новость для желающих приобрести жилье в ипотеку 15:43 (UTC+04), Экономика 549
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 5 999
Азербайджанская резолюция по пропавшим без вести принята в ООН 15:31 (UTC+04), Политика 528
İpoteka krediti ilə bağlı YENİLİK 15:28 (UTC+04), Azərbaycanca 511
"Астры" на полотнах Давуда Казымова - ФОТО 15:25 (UTC+04), Культура 486
Yeni uçot qaydaları əlavə vergi yaradacaqmı? - VİDEO 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 530
Телефоны Nokia исчезнут 15:14 (UTC+04), Наука и технологии 511
Эрдоган поблагодарил Азербайджан 15:03 (UTC+04), Политика 5 016
Какова ситуация с корью в Азербайджане? 14:59 (UTC+04), Общество 541
Азербайджанские борцы завоевали восемь медалей в Казахстане - ФОТО 14:57 (UTC+04), Спорт 481
Как долго продержится холодная погода? 14:52 (UTC+04), Общество 601
Генсек ООН обозначил приоритеты климатического финансирования до 2035 года 14:44 (UTC+04), В мире 543
В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший 14:41 (UTC+04), Общество 3 502
В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, Украины и США - ОБНОВЛЕНО 14:37 (UTC+04), В мире 736
Саммит глав государств-членов ОЭС пройдет в Тегеране 14:34 (UTC+04), В мире 569
Гутерриш призвал утроить мировые мощности ВИЭ к 2035 году 14:32 (UTC+04), В мире 551
Азербайджан и МЭА обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики - ФОТО 14:28 (UTC+04), Экономика 566
В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт ко Дню Победы - ФОТО 14:16 (UTC+04), Культура 523
Прошел год со дня крушения турецкого самолета, вылетевшего из Гянджи 14:13 (UTC+04), Общество 555
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить расходы госбюджета на соцуслуги и здравоохранение 14:11 (UTC+04), Общество 516
Азербайджан направит более 8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность 14:06 (UTC+04), Экономика 599
На COP31 определены 10 направлений климатических действий - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 13:50 (UTC+04), Политика 7 313
Созидать или Разрушать? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 13:48 (UTC+04), Политика 5 817
В Дублине пропалестинские активисты забросали Байдена молоком - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), В мире 660
Прибыль Porsche рекордно упала 13:30 (UTC+04), Автоновости 488
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров СОР31 - ФОТО - ВИДЕО 13:26 (UTC+04), Официальная хроника 13 026
В этом районе Баку устранили проблемы с давлением газа 13:09 (UTC+04), Общество 855
Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни - ВИДЕО 13:04 (UTC+04), Общество 724
EIA обновило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане 12:57 (UTC+04), Экономика 673
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:55 (UTC+04), Общество 576
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан 12:51 (UTC+04), Общество 499
ДТП с микроавтобусом в Астаре, много пострадавших 12:44 (UTC+04), Общество 553
Азербайджан рассчитывает на рост доходов ненефтегазового сектора 12:43 (UTC+04), Экономика 633
В этих сферах введут почасовую оплату труда 12:40 (UTC+04), Общество 604
Камилла Гасанова дважды победила на парусном "Кубке Победы" 12:37 (UTC+04), Спорт 487
Новое требование для получения пособия по уходу за ребенком 12:35 (UTC+04), Общество 559
Bəzi işçilərin maaşı saatla hesablanacaq - Yeni qayda açıqlandı 12:28 (UTC+04), Azərbaycanca 621
Азербайджанские волонтеры на COP31 - ФОТО 12:25 (UTC+04), Общество 575
34 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb 12:20 (UTC+04), Azərbaycanca 567
В Азербайджане замедлился рост цен 12:15 (UTC+04), Экономика 633
Зеленая повестка Азербайджана и СОР31: реальный подход и реальные достижения 12:05 (UTC+04), Политика 5 597
Глава ICESCO рассчитывает на успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31 12:04 (UTC+04), Политика 630
Пробок на въезде в Баку станет меньше - ДЕТАЛИ 12:01 (UTC+04), Общество 770
В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине 11:57 (UTC+04), В мире 631
В Азербайджане выросли доходы населения 11:53 (UTC+04), Экономика 630
Ройя Айхан предупредила поклонников о мошенниках - ФОТО 11:49 (UTC+04), Шоу-бизнес 565
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии 11:43 (UTC+04), Официальная хроника 6 377
Азербайджан рассматривает с ACWA Power новые проекты в сфере зеленой энергетики - ФОТО 11:34 (UTC+04), Экономика 577
44 yaşlı şöbə rəisi qəfil vəfat etdi - YENİLƏNİB 11:29 (UTC+04), Azərbaycanca 696
Почему в Азербайджане сократилось производство бензина АИ-95? - комментарий эксперта 11:27 (UTC+04), Экономика 708
В Азербайджане выросли зарплаты 11:20 (UTC+04), Экономика 715
Дешевая постановка армянских страдальцев в Глендейле 11:17 (UTC+04), Политика 7 544
SOCAR AQŞ завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон 11:14 (UTC+04), Экономика 549
ING прогнозирует рост цен на золото в 2027 году 11:12 (UTC+04), Экономика 667
TikTok удалил около 600 тысяч видео в Азербайджане за три месяца 11:10 (UTC+04), Общество 609
АЖД сообщили о росте грузовых и транзитных перевозок 11:06 (UTC+04), Экономика 640
В Баку BMW слетел с моста - ФОТО 11:00 (UTC+04), Общество 1 146
Азербайджан и датская компания обсудили проекты в сфере ветроэнергетики - ФОТО 10:52 (UTC+04), Экономика 720
В Азербайджане осудили организатора онлайн-казино - ВИДЕО 10:41 (UTC+04), Общество 621
Azərbaycanda yanacaq istehsalı niyə kəskin azalıb? - SƏBƏB AÇIQLANDI 10:41 (UTC+04), Azərbaycanca 673
ING ожидает ускорения роста экономики Азербайджана 10:38 (UTC+04), Экономика 672
Водителей предупредили об опасности соцсетей за рулем 10:36 (UTC+04), Общество 579
ING оценила перспективы инфляции в Азербайджане 10:34 (UTC+04), Экономика 676
Проведена проверка условий содержания детей в Доме малютки в Баку - ФОТО 10:29 (UTC+04), Общество 600
Canlı yayım həvəsi baha başa gələ bilər - Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 10:28 (UTC+04), Azərbaycanca 686
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:25 (UTC+04), Экономика 689
Пезешкиан отметил значение саммита лидеров COP31 для региона 10:24 (UTC+04), В мире 686
Тяжелое ДТП в Губе, есть погибший и раненые 10:19 (UTC+04), Общество 583
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане могут изменить порядок выплаты зарплат и пенсий 10:10 (UTC+04), Общество 11 873
Иран объявил ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями 09:56 (UTC+04), В мире 688
«Мой «Карабахский дневник» - это история литовца и его большой любви к Азербайджану» - Ричардас Лапайтис для Day.Az - ФОТО 09:50 (UTC+04), Политика 7 600
Родителям грозит штраф за физическое наказание детей 09:36 (UTC+04), Общество 1 331
МЧС совершило 72 выезда на пожары в праздничные дни - ВИДЕО 09:31 (UTC+04), Общество 567
Мировые цены на нефть выросли 09:25 (UTC+04), Экономика 720
"Рома" и "Спортинг" претендуют на Эндрика - СМИ 09:21 (UTC+04), Спорт 557
Катар добился отсрочки возможных ударов США по Ирану 09:18 (UTC+04), В мире 760
Биткоин подешевел 09:14 (UTC+04), Экономика 736
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО 08:47 (UTC+04), В мире 854
Когда в Баку выпадет снег? 08:38 (UTC+04), Общество 907
Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью 08:20 (UTC+04), В мире 776
МТК Север-Юг: процесс пошел - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 896
Глава Пентагона припугнул Иран 07:46 (UTC+04), В мире 951
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп может нарушить девятилетнюю традицию Белого дома 07:19 (UTC+04), В мире 957
В Британии задержали американского шпиона 07:07 (UTC+04), В мире 899
День хорош для денежных вложений - гороскоп на 11 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 794
Перечислены неочевидные ранние признаки одного коварного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 759
Создан способ искать жизнь в космосе с помощью электричества и ИИ 03:45 (UTC+04), Это интересно 723
В домашней технике нашли скрытые платные функции 02:31 (UTC+04), Наука и технологии 820
В США сделали новый прогноз по нефти 01:17 (UTC+04), Экономика 1 213
Сотрудничество Грузии, Азербайджана, Турции и Болгарии откроет новые возможности - Квривишвили 00:45 (UTC+04), Экономика 1 218
Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO 00:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 329
Сборная Азербайджана вернулась домой с тремя медалями 00:11 (UTC+04), Спорт 814
В Ормузском проливе подорвался еще один танкер - ВИДЕО 10 ноября 23:48 (UTC+04), В мире 1 307
Иран выдвинул США семь условий 10 ноября 23:39 (UTC+04), В мире 1 352
Макрон хочет запретить детям ИИ 10 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 268
Зеленский прокомментировал переговоры с США и Россией 10 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 652
Пашинян встретился с Макроном 10 ноября 23:00 (UTC+04), В мире 1 287
19 участников полумарафона попали в больницу с загадочными симптомами 10 ноября 22:47 (UTC+04), В мире 1 293
Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США 10 ноября 22:33 (UTC+04), В мире 1 270
Азербайджан - ключевой узел Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 10 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 11 569
Неожиданная находка в Windows 10 ноября 22:16 (UTC+04), Наука и технологии 769
Bazarda "yaş" adı ilə suya salınmış qoz satılır - VİDEO 10 ноября 22:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 159
Главу ФИФА могут вызвать в конгресс США 10 ноября 22:00 (UTC+04), Спорт 777
Каллас пригрозила ужесточить санкции против России 10 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 306
Вэнс назвал причину претензий Конгресса к главе Пентагона 10 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 349
В ЕС активизировались по вопросу финансирования Украины 10 ноября 21:11 (UTC+04), В мире 1 278
Голос Победы, мелодия гордости - артисты представили посвящение 8 Ноября - ВИДЕО 10 ноября 20:46 (UTC+04), Культура 754
COP31 продолжает повестку COP29, уделяя внимание поддержке развивающихся стран – Мухтар Бабаев 10 ноября 20:25 (UTC+04), Политика 1 321
Казахстан рассчитывает на новые возможности климатического сотрудничества с Азербайджаном - ФОТО 10 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 423
COP31 в Анталье продолжает договорённости, достигнутые в Баку - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 10 ноября 20:01 (UTC+04), Политика 8 571
Азербайджан на COP31: климатическая дипломатия Президента Ильхама Алиева на стыке трех регионов 10 ноября 19:45 (UTC+04), Политика 7 071
В европейском офисе китайского автогиганта прошли обыски 10 ноября 19:38 (UTC+04), Автоновости 848
В Японии рассказали, когда ждать пика Эль-Ниньо 10 ноября 19:25 (UTC+04), Это интересно 862
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 10 ноября 19:19 (UTC+04), Официальная хроника 9 605
В Британии предупредили об ослаблении НАТО 10 ноября 19:13 (UTC+04), В мире 1 384
Внук легендарного Шахмара Алекперова - Эльдар покоряет Голливуд - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО 10 ноября 19:00 (UTC+04), Культура 6 044
"Зеленые" энергокоридоры из Азербайджана в Европу выгодны и реализуемы - турецкий эксперт 10 ноября 18:51 (UTC+04), Экономика 1 427
Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби 10 ноября 18:31 (UTC+04), В мире 1 532
Рубио прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби 10 ноября 18:26 (UTC+04), В мире 1 534
От Шостаковича до "Шехерезады": Максим Венгеров и Фуад Ибрагимов завершили BIAF грандиозным концертом в Баку - ФОТО 10 ноября 18:07 (UTC+04), Культура 1 112
Представлен спектакль "Карабахнаме", посвященный исторической Победе в 44-дневной Отечественной войне - ФОТО 10 ноября 17:48 (UTC+04), Культура 1 055
В Азербайджане изменен порядок расчета просроченной кредитной задолженности 10 ноября 17:19 (UTC+04), Экономика 1 560
В рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ художественного фильма “Layla" - ФОТО 10 ноября 17:09 (UTC+04), Культура 755
В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 10 ноября 17:04 (UTC+04), В мире 1 845
Грузия депортировала 91 иностранца 10 ноября 16:53 (UTC+04), В мире 1 501
В Доме-музее Самеда Вургуна прошло мероприятие к 120-летию поэта - ФОТО 10 ноября 16:47 (UTC+04), Культура 717
Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики - ФОТО 10 ноября 16:38 (UTC+04), Экономика 1 776
Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО 10 ноября 16:21 (UTC+04), Политика 1 476
В ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса 10 ноября 16:19 (UTC+04), В мире 1 501
В Баку представлен спектакль "Balaca kişilər", посвященный Дню Победы - ФОТО 10 ноября 16:14 (UTC+04), Культура 719
Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО 10 ноября 16:07 (UTC+04), В мире 2 090
Скончался известный азербайджанский актер Аслан Фатуллаев - ФОТО 10 ноября 16:05 (UTC+04), Общество 2 828
Лавров высказался о прекращении огня в Украине 10 ноября 16:00 (UTC+04), В мире 1 553
Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews 10 ноября 15:45 (UTC+04), Туризм 3 041
Страны Персидского залива создают штаб единого военного командования 10 ноября 15:40 (UTC+04), В мире 1 485
В Филармонии состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы - ФОТО 10 ноября 15:35 (UTC+04), Культура 684
Цепные ДТП в Болгарии: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 10 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 518
Президент Казахстана призвал прекратить сомнения в будущем казахского языка 10 ноября 15:10 (UTC+04), В мире 1 575
Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir 10 ноября 15:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 573
Представлена новая модель эволюции Земли без жизни 10 ноября 14:58 (UTC+04), Это интересно 820
Главный тренер "Аль-Хиляля" намерен покинуть клуб 10 ноября 14:44 (UTC+04), Спорт 817
Ученый рассказал о последствиях появления крупной корональной дыры на Солнце 10 ноября 14:33 (UTC+04), Это интересно 831
Soyutma sistemlərinə kiberhücumlar: Azərbaycandakı müəssisələr necə qorunmalıdır? 10 ноября 14:27 (UTC+04), Azərbaycanca 1 486
В Германии начали выпуск нового поколения BMW 3 Series - ФОТО 10 ноября 14:18 (UTC+04), Автоновости 821
Дорожная полиция обратилась к водителям 10 ноября 14:13 (UTC+04), Общество 2 500
Yağış intensivləşəcək - Xəbərdarlıq 10 ноября 14:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 545
В Азербайджане изменился порядок подтверждения доходов заемщиков 10 ноября 14:05 (UTC+04), Экономика 1 540
Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA 10 ноября 13:58 (UTC+04), Спорт 819
Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане? 10 ноября 13:51 (UTC+04), Общество 4 391
Азербайджан и Сербия намерены развивать стратегическое партнерство - ФОТО 10 ноября 13:40 (UTC+04), Политика 1 600
Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт 10 ноября 13:28 (UTC+04), В мире 1 504
Раскрыты сроки выхода Windows 12 10 ноября 13:16 (UTC+04), Наука и технологии 783
Azərbaycan məscidində erməni şairin büstü qoyulacaq - TƏXRİBAT 10 ноября 13:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 645
В Баку выразили соболезнования в связи со стрельбой в Кракове 10 ноября 13:04 (UTC+04), Политика 1 603
Banklar kredit verərkən bu üsuldan istifadə edə bilməyəcək 10 ноября 12:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 564
Названо количество исчезнувших мировых валют 10 ноября 12:49 (UTC+04), В мире 1 587
Марко Янкович решил покинуть "Карабах" 10 ноября 12:40 (UTC+04), Спорт 907
На Бакинском бульваре спасли молодого человека - ВИДЕО 10 ноября 12:27 (UTC+04), Общество 1 097
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Польши 10 ноября 12:22 (UTC+04), Официальная хроника 3 942
Глава NVIDIA изменял жене с китайской шпионкой 10 ноября 12:13 (UTC+04), Наука и технологии 855
Эксперт рассказал о рисках кибератак на системы охлаждения для предприятий Азербайджана 10 ноября 12:07 (UTC+04), Общество 851
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции 10 ноября 11:59 (UTC+04), Официальная хроника 6 567
Трагедия на заводе поставщика Apple в Индии 10 ноября 11:44 (UTC+04), Наука и технологии 841
Пол Маккартни занял третье место среди самых богатых музыкантов мира 10 ноября 11:31 (UTC+04), Шоу-бизнес 842
Один из приспешников Карапетяна скончался в тюрьме 10 ноября 11:18 (UTC+04), В мире 1 733
Китайских владельцев немецких машин атаковали мошенники 10 ноября 11:09 (UTC+04), Автоновости 784
Qazaxda avtomobil yanıb 10 ноября 11:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 676
Стала известна дата первого официального матча на стадионе в Ханкенди 10 ноября 11:00 (UTC+04), Спорт 2 625
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10 ноября 10:48 (UTC+04), Туризм
Вниманию продавцов: в Азербайджане вводится новое требование 10 ноября 10:39 (UTC+04), Экономика 9 799
Азербайджан намерен укреплять сотрудничество в области ветроэнергетики - ФОТО 10 ноября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 693
Китай впервые показал управление ударным беспилотником Gongji-11 - ВИДЕО 10 ноября 10:30 (UTC+04), В мире 1 685
Создатели Claude допустили возможность появления сознания у ИИ 10 ноября 10:22 (UTC+04), Это интересно 753
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация о визите Эрдогана в Азербайджан - ВИДЕО 10 ноября 10:14 (UTC+04), Официальная хроника 9 386
Назван проверенный способ ускорить старый смартфон 10 ноября 10:02 (UTC+04), Наука и технологии 812
Кто представит Европу на переговорах в Абу-Даби? 10 ноября 09:57 (UTC+04), В мире 1 664
Победа Азербайджана показала, что за преступления неизбежно наступает ответственность – Татьяна Полоскова для Day.Az 10 ноября 09:50 (UTC+04), Политика 8 676
В Баку состоялся концерт с участием семей шехидов и героев Карабахской войны - ФОТО 10 ноября 09:41 (UTC+04), Культура 850
США и Иран согласовали уровень обогащения урана - СМИ 10 ноября 09:33 (UTC+04), В мире 1 728
Еще новости