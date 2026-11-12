Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti başlayır
Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin (ASB) sammiti başlayır, tədbirdə Avropanın və digər tərəfdaş dövlətlərin 50-yə yaxın ölkəsinin liderləri iştirak edirlər.
Trend-in tədbirdəki xüsusi müxbirinin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə, görüş Dublin Konqres Mərkəzində Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və İrlandiyanın Baş naziri Mixal Martinin həmsədrliyi ilə keçirilir. Kanada da qonaq qismində iştiraka dəvət olunub.
Sammit "Avropa - güclü, təhlükəsiz və qarşılıqlı əlaqəli" şüarı altında keçirilir. İştirakçıların diqqət mərkəzində Avropa təhlükəsizliyi, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi, iqtisadi rəqabətqabiliyyətlilik, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və regional qarşılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi dayanır.
Avropanın müdafiə qabiliyyəti, kiberhücumlara, dezinformasiyaya və digər hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə, eləcə də Avropa təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə məsuliyyətin Avropa ölkələri və ABŞ arasında bölüşdürülməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriləcək.
İqtisadi gündəlik innovasiyaların və rəqəmsal infrastrukturun inkişafını, nəqliyyat əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini, əlçatan və etibarlı enerji təchizatının təmin olunmasını, həmçinin Avropa iqtisadiyyatının xarici sarsıntılara qarşı davamlılığının artırılmasını əhatə edir.
ASB sammiti Aİ ölkələrini və Avropa İttifaqına daxil olmayan dövlətləri birləşdirir. "Avropa Siyasi Birliyi" 2022-ci ildə Rusiyanın Ukraynaya qarşı tammiqyaslı müharibəsi başladıqdan sonra Avropa ölkələri arasında siyasi dialoq və koordinasiya platforması kimi yaradılıb. Format yeni Aİ institutlarının yaradılmasını və ya hüquqi cəhətdən məcburi qərarların qəbul edilməsini nəzərdə tutmur.
Azərbaycan üçün sammitdə iştirak enerji əməkdaşlığı, Cənubi Qafqazda sülh prosesi və nəqliyyat qarşılıqlı əlaqəliliyinin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Avropaya təbii qaz təchizatının şaxələndirilməsində, xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə mühüm rol oynamağa davam edir.
Bundan əlavə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəlilədilməsi fonunda Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sabitliyin təmin olunması perspektivləri Avropanın regiondakı siyasətinin əhəmiyyətli istiqamətlərindən biri olaraq qalır.
Asiya və Avropanı Cənubi Qafqaz vasitəsilə birləşdirən, ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün əlavə imkanlar açan Orta Dəhlizin inkişafı xüsusi yer tutur.
"Avropa Siyasi Birliyi"nin növbəti sammitinin 2028-ci ilin may ayında Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Bu, Bakı üçün Avropa dövlətlərinin liderlərini qəbul etmək və regional, eləcə də ümumavropa gündəliyi məsələləri üzrə dialoqu davam etdirmək imkanı yaradacaq.
Dublindəki ASB sammiti başa çatdıqdan sonra noyabrın 13-də Avropa İttifaqına üzv 27 dövlətin liderlərinin ayrıca qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək.
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