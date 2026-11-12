https://news.day.az/azerinews/1873921.html Lənkəranda kütləvi zəhərlənmə - 11 nəfərin 3-ü azyaşlıdır Lənkəran rayonunda kütləvi zəhərlənmə olub. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün 11 nəfər rayon sakini zəhərlənmə diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilib. Onlardan 3-ü azyaşlıdır. İlkin məlumata görə, həmin şəxslər qidadan zəhərləniblər. Əlavə məlumat veriləcək.
Lənkəranda kütləvi zəhərlənmə - 11 nəfərin 3-ü azyaşlıdır
Lənkəran rayonunda kütləvi zəhərlənmə olub.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün 11 nəfər rayon sakini zəhərlənmə diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilib. Onlardan 3-ü azyaşlıdır.
İlkin məlumata görə, həmin şəxslər qidadan zəhərləniblər.
Əlavə məlumat veriləcək.
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