https://news.day.az/azerinews/1874343.html Dələduzluğa görə axtarılan 9 nəfər istintaqa təhvil verilib Ötən gün polis tərəfindən keçirilən tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 6 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Dələduzluğa görə axtarılan 9 nəfər istintaqa təhvil verilib
Ötən gün polis tərəfindən keçirilən tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 6 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Polis tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
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