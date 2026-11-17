https://news.day.az/azerinews/1874839.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
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