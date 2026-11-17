https://news.day.az/azerinews/1874999.html Azərbaycan və Özbəkistan arasında pensiya təminatı haqqında saziş təsdiqlənib "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında pensiya təminatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanun imzalayıb. Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il avqustun 23-də Daşkənd şəhərində imzalanıb.
Azərbaycan və Özbəkistan arasında pensiya təminatı haqqında saziş təsdiqlənib
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında pensiya təminatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanun imzalayıb.
Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il avqustun 23-də Daşkənd şəhərində imzalanıb.
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