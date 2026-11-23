https://news.day.az/azerinews/1876494.html Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev TRIPP layihəsinin işə salınması münasibətilə ona ünvanladığı xoş sözlərə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin "X" hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: "Hörmətli Prezident Donald Tramp...
Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev TRIPP layihəsinin işə salınması münasibətilə ona ünvanladığı xoş sözlərə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin "X" hesabında paylaşım edilib.
Paylaşımda deyilir: "Hörmətli Prezident Donald Tramp,
Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu (TRIPP) layihəsinin başlanması münasibətilə mənə ünvanladığınız xoş sözlərə görə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре