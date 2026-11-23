https://news.day.az/azerinews/1876508.html Toy karvanında avtoşluq edən sürücü həbs edildi Xaçmazda polis tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində toy karvanında avtoxuliqanlıq hərəkətləri törədən və həmin görüntüləri sosial şəbəkə hesablarında yayan VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü, H.Məmmədov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Toy karvanında avtoşluq edən sürücü həbs edildi
Xaçmazda polis tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində toy karvanında avtoxuliqanlıq hərəkətləri törədən və həmin görüntüləri sosial şəbəkə hesablarında yayan VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü, H.Məmmədov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, həmin şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq məhkəməyə təqdim edilib.
Qərara əsasən, H.Məmmədovun nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüquqü məhdudlaşdırılıb və o, inzibati qaydada həbs olunub.
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