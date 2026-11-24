https://news.day.az/azerinews/1876727.html Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlandı Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi məlum olub. Trend-in müxbirinin xəbərinə görə, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib. Spiker bildirib ki, növbəti plenar iclas noyabrın 27-də keçiriləcək.
Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlandı
Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi məlum olub.
Trend-in müxbirinin xəbərinə görə, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib.
Spiker bildirib ki, növbəti plenar iclas noyabrın 27-də keçiriləcək.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре