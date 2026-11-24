https://news.day.az/azerinews/1876745.html Tramp daha 15 milyon dollar qazana bilər – KİV ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Nvidia" şirkətinin səhmlərindən 15 milyon dollaradək gəlir əldə edə bilər. Day.Az xəbər verir ki, "Financial Times" qəzetinin məlumatına görə, bu, Trampın "Nvidia" səhmlərinin dəyərinin artması fonunda mümkün ola bilər.
Tramp daha 15 milyon dollar qazana bilər – KİV
ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Nvidia" şirkətinin səhmlərindən 15 milyon dollaradək gəlir əldə edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, "Financial Times" qəzetinin məlumatına görə, bu, Trampın "Nvidia" səhmlərinin dəyərinin artması fonunda mümkün ola bilər.
Nəşr bildirir ki, ABŞ liderinin təqdim etdiyi gəlir bəyannamələrinə əsasən, sentyabrın 30-na olan vəziyyətə görə, Trampın "Nvidia" şirkətinin 370 minədək səhminə sahib olması mümkün olub.
Məlumata görə, şirkətin rəhbəri Censen Huanqın rəhbərliyə qayıdışından sonra səhmlərin dəyərindəki artım Trampa 15 milyon dollaradək gəlir gətirə bilər.
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