https://news.day.az/azerinews/1876794.html Baş həkim işdən azad olundu Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində fəaliyyət göstərən Abbas Səhhət adına xəstəxananın baş həkimi İlqar Alıyev işdən azad edilib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmr imzalanıb. Qeyd edək ki, İlqar Alıyev 2025-ci ildən bu vəzifədə çalışırdı.
Baş həkim işdən azad olundu
Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində fəaliyyət göstərən Abbas Səhhət adına xəstəxananın baş həkimi İlqar Alıyev işdən azad edilib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmr imzalanıb.
Qeyd edək ki, İlqar Alıyev 2025-ci ildən bu vəzifədə çalışırdı.
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