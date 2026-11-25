https://news.day.az/azerinews/1876934.html Gənc fizika müəllimi vəfat edib Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın fizika müəllimi Aygün Əliyeva vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə gimnaziyanın "Facebook" hesabında paylaşım edilib. Müəlliminin qəfil vəfat etdiyi bildirilir. Hadisənin detalları açıqlanmayıb.
Gənc fizika müəllimi vəfat edib
Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın fizika müəllimi Aygün Əliyeva vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə gimnaziyanın "Facebook" hesabında paylaşım edilib.
Müəlliminin qəfil vəfat etdiyi bildirilir. Hadisənin detalları açıqlanmayıb.
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