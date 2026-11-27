Hacıqabul–Bəhrəmtəpə–Mincivan yolunda qanunsuzluq aradan qaldırılıb - VİDEO
Respublika əhəmiyyətli Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Mincivan avtomobil yolunun mühafizə zolağından istifadə edilərək obyektə icazəsiz giriş-çıxış yolu təşkil olunub.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) məlumatına görə, respublika əhəmiyyətli Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Mincivan avtomobil yolunun mühafizə zolağından istifadə edilərək obyektə icazəsiz giriş-çıxış yolu təşkil olunub. AAYDA-nın tabeliyində fəaliyyət göstərən Avtomobil Yollarının Mühafizə Xidmətinin əməkdaşı pozuntunun aradan qaldırılmasını tələb edib.
AAYDA bildirib ki, qanunvericiliyə əsasən, respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının mühafizə zolağı hər bir hərəkət istiqaməti üzrə hərəkət hissəsinin mərkəzindən 30 metr enində müəyyən edilir.
Agentliyin açıqlamasına görə, tələbin məqsədi avtomobil yollarından qanunvericiliyə uyğun istifadəni, yol infrastrukturunun qorunmasını və hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
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