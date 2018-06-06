В Баку пройдет красочное шоу для детей "Куклы L.O.L - сверкай и веселись"

Впервые в Баку, только 28 октября, и на сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет представлено самое яркое, красочное, феерическое шоу для все семьи "Куклы L.O.L - сверкай и веселись" - полюбившихся так сильно детям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дети по всему миру в восторге от них, и уже совсем скоро они будут радовать Ваших ребятишек в самом крутом шоу этого года с большой сцены нашего города!

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, множество сюрпризов подготовили для Вас организаторы шоу L.O.L- интерактивный характер которого вовлекает в действие всех маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать главным героям, как лучше сделать и как поступить.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором Вас ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, красочные костюмы и, конечно же, счастливый финал!

Постановка учит маленьких театралов справедливости, честности и смелости, а так же любить и беречь все, что нас окружает, а их родителям напоминает о чудесной стране под названием детство, в которую легко можно попасть, лишь поддавшись порыву воображения.

Все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Начало в 12.00 и 15.00



Цена билетов от 10 до 28 манат

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az

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