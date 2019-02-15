В Баку состоится показ музыкальной комедии "Брачный договор"
Зачем человек женится? Ради чистоты в доме? Для этого можно взять в дом домработницу. Чтобы хорошо покушать? Для этого есть ресторан. Сегодня даже детей можно делать без этого. Так зачем же, спрашивается? Я вам скажу: человеку нужен кто-нибудь, кому он смог бы рассказать о своих проблемах! Вот поэтому и женятся. И с этой минуты им уже есть что рассказать...
(комедия "Брачный договор". Эфраим Кишон).
На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в 19.00 15 марта состоится показ музыкальной комедии "Брачный договор" по одноимённой пьесе лауреата Государственной премии Израиля, писателя, драматурга Эфраима Кишона. Комедию представят ведущие артисты белорусских театров, а также театрального проекта "ТриТформаТ", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В спектакле заняты - Станислав Савостин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Артём Давидович, Елена Гиренок, Алеся Пуховая.
Режиссёр-постановщик спектакля - Татьяна Троянович, перевод пьесы - Марьян Беленький.
Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.
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