На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 16 марта в 19.00, состоится премьера спектакля по пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева "Игры дьявола", сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Режиссер-постановщик - азербайджанский режиссер Кямран Шахмардан, проживающий и работающий в Финляндии, художник по декорациям и костюмам - Валерий Полуновский (Россия), музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, видеоинсталяция - Агиль М.Гулиев, хореография - Камилла Гусейнова



В ролях - народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов, заслуженная артистка Мелек Абасзаде, заслуженный работник культуры Руфат Назаров, актеры Теймур Рагимов, Белла Сафина, Заур Терегулов, Румия Агаева, Олеся Гасымова, Ляман Садыхова, Тамилла Абуталыбова, Самира Рустамова, Джохар Абдуллаев, Эмиль Атрашкевич, Рустам Керимов, Мурад Исмайлов, Заур Искендеров.