Присвоение академического статуса Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна - это важный этап в жизни театра, сказал в среду главный режиссер театра, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский на встрече с представителями СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссер подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил 100-летнюю мечту Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, подписав распоряжение о присвоении учреждению культуры академического статуса.

"Академический статус - это мечта многих поколений деятелей искусства, которые работали когда-то в театре. Я сам полжизни служу в Русском драматическом театре. Когда я пришел, были живы великие деятели, корифеи, которые мечтали об этом статусе театра. Для всего коллектива театра - это глубокая и настоящая радость, важный этап в жизни театра", - добавил Шаровский.

Александр Шаровский выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за выделение 1,8 миллиона манатов азербайджанским театрам для их развития, подчеркнув, что глава государства с большим вниманием и заботой относится к сфере культуры и искусства.

Народный артист отметил, что до сих пор находится под большим впечатлением от встречи творческой интеллигенции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой. Режиссер рассказал, что во время обращений деятелей культуры и искусства, Президент Ильхам Алиев внимательно слушал и все записал у себя.

Александр Шаровский также рассказал о творческих планах: сейчас режиссер работает над постановкой спектакля "Миллионерша" по мотивам пьесы Бернарда Шоу, который приурочен к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской. Также в театре идет подготовка к премьере спектакля по пьесе Эльчина "Игры дьявола". Зрители увидят постановку 30 марта. Режиссером-постановщиком спектакля выступил известный азербайджанский режиссер Кямран Шахмардан.