На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку с большим успехом прошла премьера яркого и феерического представления эпатажных кукол "L.O.L-2". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Юные зрители были в восторге от встречи со своими любимыми куклами LOL.

Отметим, что те, кто не успел посетить премьерный показ шоу, смогут посмотреть яркое представление 17 марта в 12.00 и 15.00 на сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Фантастическая история, стирающая грани между вымыслом и реальностью, готова вновь удивить юных зрителей. Зрителей ждет история, полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов.

Помимо эксклюзивных детализированных костюмов и декораций, созданных специально для этого грандиозного представления, зрителей ждет множество сюрпризов, подготовленных организаторами. Весеннее шоу L.O.L-2 будет носить интерактивный характер и вовлечет в действие всех маленьких зрителей.

Актерская игра, динамика спектакля, театральные эффекты, авторская сюжетная постановка, потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев, множество песен и игр - все это приковывает к себе внимание и не отпускает зрителя в течение всего представления.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iTicket.Az.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az