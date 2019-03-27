Март - счастливый и богатый месяц на праздники: 10 марта - День Национального театра, 20-25 - Новруз байрамы, а 27 - Всемирный день театра.

27 марта это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это праздник миллионов ПОКЛОННИКОВ театрального искусства. В преддверии всех мартовских праздников в нашей стране 1 марта произошло событие, которое не осталось незамеченным: встреча главы государства Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с представителями творческой интеллигенции и присвоение двум театрам Баку звания "академический".

С директором Государственного, теперь уже Академического Русского драматического театра им. Самеда Вургуна - Адалятом Гаджиевым мы беседуем, стремясь понять, насколько важен, нужен или необходим день 27 марта.

- Театр для людей был и будет всегда. И этот праздник важен и нужен так же, как и любой другой профессиональный праздник. Например, День космонавта, День пограничника или День учителя. Празднование Международного дня театра - это дань не только драматургам, режиссерам и актерам, но и другим многочисленным профессионалам, связавших свою жизнь со сценой. Так что этот праздник - праздник художников по декорациям, костюмеров, художников по костюмам, музыкантов, осветителей, капельдинеров, гримеров, звуковиков, монтировщиков, закройщиков и швей, дежурных на проходной театра, администраторов. Ну, и директоров тоже. Театр "строят" не только актеры и режиссеры. Театр - это коллективное творчество.

- Но интересен ли Театр бакинцам?

- Конечно, театр искусство вечное. Он всегда будет нужен людям. И так же, как 2500 лет назад, и 1000 лет назад, и 100 лет назад люди, его создающие, будут говорить о кризисе этого искусства. Это - нормально. Для популяризации и развития этого вида искусства у нас в стране многое делается. И мы уже с уверенностью можем говорить о том, что Баку постепенно становится одним из центров мирового театра. У нас проводятся международные театральные конференции, международные театральные фестивали различного формата. Для этого очень многое делают и министерство культуры, и YARAT. Эти фестивали собирают участников из разных стран ближнего, а теперь уже и дальнего зарубежья. На международные театральные конференции к нам стремятся профессионалы со всего мира. Это замечательная возможность увидеть как традиционные спектакли, так и экспериментальные постановки многообещающих театральных трупп.

- Как встречает этот праздник коллектив вашего театра?

- Пожалуй, у меня не получится простыми словами передать те чувства и то состояние, в котором оказались все мы, узнав о присвоении театру высокого звания "академический".

- И все же?

- Понимаете, мы все, кто служит театру сегодня, оказались не только свидетелями, но и участниками не просто знаменательного, но и исторического события. К этому дню многие годы... да, что там годы - десятилетия шли те, кого уже нет с нами, но кто ждал, надеялся и верил, что этот день придет. И вот он пришел.

И, конечно, в день, когда мы счастливые, поздравляли друг друга и благодарили руководство страны в лице Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, мы не могли не вспомнить наших ушедших коллег, которые тоже вложили часть своего творчества в этот результат. Я многих из них знал лично и еще застал то время. когда они были в театре, выходили на эту сцену. Это и Вера Ширье, и Анатолий Фалькович, и Сергей Якушев, и Рахиль Гинзбург. Это Зина Сибилева, Омир Нагиев и Наташа Тагиева. Это Юра Балиев, это Аскер Рагимов и Фуад Поладов. Это Газанфар Топчиев. Это - Мелик Дадашев. Жаль, что их в эти дни уже нет с нами. Они бы радовались вместе с нами.

Это и артисты, живущие сегодня в других странах: Таня Гросс, Дина Тумаркина... Это Саша Маркатун и Наташа Королева, Люда Чеснакова и Женя Шарова. Это наши соотечественники Джаннет Селимова, Адалят Велиев, Марат Ибрагимов.

Как мы можем не вспоминать и не думать о них? А за ними еще о многих и многих поколениях тех, кто был до нас и до них. Мы - их последователи и продолжаем дело, которому верно и преданно, по их примеру, служим сегодня. И в этом строительстве сегодняшнего театра активное участие принимают наши живые легенды театра - народные артистки Евгения Невмержицкая, Людмила Духовная, заслуженный работник культуры Владимир Неверов, заслуженные артисты Рита Амирбекова, Фуад Османов, Наталья Балиева, Максуд Мамедов, Салман Байрамов, Мелек Абасзаде, Фирдовси Атакишиев, Наина Ибрагимова, Лена Спицина, художники - Ольга Аббасова и Саша Федоров, народные артисты - Мурад Ягизаров, Сафа Мирзагасанов, Шура Никушина, Наташа Шаровская, Мабуд Магеррамов, Аян Мир-Касимова, Ирана Таги-заде, Александр Шаровский.

Кстати, о последнем. Шаровский живет на стыке трех культур - еврейской, русской и азербайджанской - и является прекрасным образцом, воплощающим в жизнь государственные идеи о сохранении мульти культурных ценностей. Зная азербайджанский язык, обычаи, культурные и нравственные ценности азербайджанского народа, он и его творчество является неотъемлемой частью тех важных творческих и культурных процессов, которые происходят в нашей стране. Это особенно важно, если учесть, что весь состав сотрудников нашего театра уникален! Его уникальность выражена в том, что под одной театральной крышей работают люди разных национальностей, народностей и малых этнических групп, населяющих территорию всего Азербайджана.

В каком-то смысле наш театр - это маленькая модель того мира толерантности и мультикультурализма, которым является вся наша страна. И нам важно сегодня понимать, что на смену старшему поколению уверенным профессиональным шагом идут артисты, которые завтра будут продолжать дело, которому мы служим сегодня. Это - Олег Амирбеков, Белла Сафина, Тима Рагимов, Мурад Мамедов, Маша Дубовицкая, Хаджар Агаева, Фарида Нестеренко, Егяна Гусейнли, Натаван Гаджиева, Руфат Назаров, Милана Соколенко, Заур Терегулов, Юра Омельченко, Оля Арсентьева и др. К сожалению, формат статьи не позволяет перечислить всех остальных, иначе мне пришлось бы назвать весь творческий состав. Но я хочу сказать, что жизнь продолжается. Верю, что впереди у нас много творческих успехов, впереди - участие в фестивалях. И на театральных афишах городов, где нам предстоит побывать, Русский театр из Азербайджана будет заявлен в статусе Академического!

Знаете, в театре живет миф о том, что по ночам на театральной сцене разыгрывают спектакли призраки ушедших от нас актеров. Понятно, что это - миф. Но, если представить, что это не театральная байка, то мне очень хочется верить: разыгрывая свои ночные представления, они уже знают о такой высокой оценке их и нашего труда. И радуются.

Поэтому, пользуясь, случаем, я от имени всего коллектива, от имени всех сотрудников, еще раз благодарю Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за высокое звание, за оценку труда и творчества многих поколений. Такое отношение к людям искусства, к коллективу, который является носителем русской театральной культуры и языка, еще раз на практике подтверждает толерантность государства ко всем культурам и языкам в нашей стране. Мы чувствуем внимание, теплоту и заботу нашего государства о нас, людях культуры и искусства. И могу заверить, что это теплое отношение и эти чувства - абсолютно взаимны.

Валентина Резникова