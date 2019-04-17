В Баку 22-27апреля пройдет Х Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, организованный Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Фондом Мстислава Ростроповича, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В фестивале примут участие всемирно известные музыканты и коллективы из России, Германии, Швейцарии, Испании и других стран.

Представляем читателям программу Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Баку.

22 апреля в 19.00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Рауфа Абдуллаева. Солисты программы - Сергей Крылов (скрипка, Россия) и Александр Канторов (фортепиано, Франция).

23 апреля в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступит Камерный оркестр Лозанны (Швейцария). Дирижер - Джошуа Вайлерштайн (США), солист - Ефим Бронфман (фортепиано, Израиль, США).

24 апреля 19.00 в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится вечер фортепианной музыки, на котором выступит Борис Березовский (фортепиано, Россия).

25 апреля в 19.00 Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана (Россия) покажет на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку свой популярный спектакль "По ту сторону греха".

26 апреля в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солист вечера - Пабло Феррандес (виолончель, Испания).

27 апреля в 19.00 на сцене Дворца Гейдара выступит оркестр и хор MünchenKlang (Германия) под управлением дирижера Томаса Хефеле. Солисты - Анна Кармазин (сопрано) и Людвиг Миттельхаммер (баритон).