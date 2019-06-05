В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие выставки "Немецкое искусство из коллекции Национального музея искусств Азербайджана", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Выступая на открытии мероприятия, директор Национального музея искусств, заслуженный деятель искусств Азербайджана Чингиз Фарзалиев отметил, что экспозиция представлена в рамках проекта выставок "Мировое искусство из коллекции Национального музея искусств Азербайджана".

"Первая выставка из данной серии была посвящена французскому искусству, вторая - познакомила посетителей с искусством Японии. Текущая экспозиция, посвящена немецкому искусству, и думаю, она вызовет большой интерес у зрителей", - сказал Фарзалиев.

По словам проректора Азербайджанской государственной академии художеств, народного художника Салхаба Мамедова, проведение данной выставки - прекрасная возможность для всех художников и поклонников искусства увидеть произведения, которые долгие годы хранились в фонде музея.

Салхаб Мамедов рассказал об азербайджано-германских культурных связях, о проектах, которые реализуются при организации Союза художников Азербайджана и Государственной академии художеств. Было отмечено, что на протяжении десяти лет проводится выставка "Германия глазами азербайджанских художников", также в галерее "Берлин-Баку" в Германии была представлена выставка работ азербайджанских художников, посвященных Ходжалинскому геноциду.

В своем выступлении посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб рассказал о развитии связей между Германией и Азербайджаном в сфере культуры и искусства.

Было отмечено, что в Баку функционирует Центр Гёте и организованные Центром мероприятия посещает большое число представителей молодежи Азербайджана. Дипломат выразил признательность всем, кто оказал содействие в организации экспозиции "Немецкое искусство из коллекции Национального музея искусств Азербайджана", а также подчеркнул, что к открытию выставки издан каталог об экспонатах выставки.

Отметим, что выставка организована при поддержке посольства Германии в Азербайджане и Института Гёте. Экспозиция позволяет ближе ознакомиться с немецким культурным наследием, а также способствует дальнейшему укреплению культурных связей между двумя странами.

Немецкая коллекция была сформирована из значительного количества произведений искусства, поступивших из ведущих музеев России в 20-30-х годах. Коллекция была обогащена в 70-80-х годах прошлого века в результате проведенной выставки немецких графиков, а также произведениями искусства, подаренными музею азербайджанским художником Ибрагимом Эхрари, проживающим в Германии.

Немецкое художественное наследие, состоящее из образцов скульптур, картин, графики и декоративно-прикладного искусства занимает важное место в богатой и разнообразной коллекции музея. Хронологические рамки коллекции, охватывающие XVI-XX века, представляют направление развития искусства страны, ее отдельные виды и жанры.

Немецкое изобразительное искусство представлено живописью, мелкой пластикой и графическими произведениями, созданными в различных техниках. Около 20 картин будут представлены на выставке, где посетители ознакомятся с пейзажами, деревенскими мотивами, мифологическими сюжетами и портретами, выполненными в различных стилях. Графика представлена, прежде всего, произведениями искусства в технике офорт, литографии и резца, созданных в XVIII-XX веках. Большую часть немецкого искусства занимает декоративно-прикладное искусство, включающее фарфоровые и металлические изделия, в частности, созданные с высоким мастерством холодное оружие и каминные часы. Самая богатая и привлекающая внимание часть немецкой коллекции - это коллекция фарфоровых изделий. Эти жемчужины искусства являются показателем пути развития немецкого фарфора, начиная с момента создания до сегодняшнего времени.

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