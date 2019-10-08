Сохранение, развитие древнего азербайджанского искусства ковроткачества, обеспечение массового производства ковров является одной из исторических заслуг Президента Азербайджана Ильхама Алиева перед нашим народом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Открытого акционерного общества "Азерхалча", профессор Видади Мурадов.

По словам главы ОАО, поддерживая ковроткачество, руководство Азербайджана продемонстрировало всему миру приверженность национальным ценностям. В Азербайджане создана уникальная модель государственной политики, объединяющая в себе и национальные традиции, и современность, сказал Видади Мурадов.

В новой концепции развития, опирающейся на исторические традиции, искусство ковроткачества занимает особое место. Принимаются все меры для обеспечения сырьем мастерских по производству ковров, введенных в строй в последние годы, отметил наш собеседник.

"Деятельность Президента Ильхама Алиева в этой сфере является продолжением работ, начатых Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Благодаря заботе Общенационального лидера, в 70-80-х годах прошлого века в различных регионах нашей республики были введены в строй ковровые мастерские, а в 1978 году в Евлахе был открыт самый крупный в СССР завод по переработке шерсти. Это оказало очень большое влияние на развитие ковроткачества и сельского хозяйства того периода.

К сожалению, в результате некомпетентности лидеров НФА-"Мусават", правивших страной в начале 90-х годов прошлого века, экономика была парализована. Такая важная для Азербайджана отрасль, как ковроткачество, была развалена, и завод по первичной переработке шерсти в Евлахе прекратил деятельность.

Сегодня Президент Ильхам Алиев постепенно восстанавливает разрушенные деструктивными элементами отрасли. И если Гейдар Алиев построил в Азербайджане самый большой в СССР завод по переработке шерсти, то Президент Ильхам Алиев создал в республике не имеющую аналогов в мире шерстопрядильно-красильную фабрику", - сказал глава правления "Азерхалча".

Видади Мурадов напомнил выступление Президента Ильхама Алиева от 17 апреля 2017 году в Евлахе на республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции. Коснувшись проблемы заготовки шерсти, руководитель страны тогда отметил: "Вопросам заготовки шерсти в прежние годы не уделялось особого внимания. По имеющимся у меня данным, у нас лишь один нормальный заготовительный пункт. Заготовку шерсти необходимо организовать во всех наших регионах. Настало время создать в Азербайджане крупную шерстопрядильную фабрику. Этой отрасли также необходимо уделять серьезное внимание. Она станет для фермеров дополнительным источником заработка, а стране принесет валюту".

По словам Видади Мурадова, согласно поручениям главы государства, Открытое акционерное общество "Азерхалча" предприняло соответствующие меры для выполнения поставленной Президентом задачи. Уже завершилось строительство в Сумгайытском химико-промышленном парке шерстопрядильно-красильной фабрики. В церемонии закладки предприятия 15 декабря 2017 года принял участие глава государства, напомнил наш собеседник.

"В настоящее время монтируется оборудование из Турции, Германии, Франции и Новой Зеландии. Введение в строй шерстопрядильно-красильной фабрики планируется в марте следующего года. Здесь будет производиться чистая шерсть, а также окрашенная природными и химическими красителями шерстяная пряжа. После ввода в строй фабрики будут удовлетворены потребности ковровых предприятий республики в пряже, полностью устранена их зависимость от импорта. На предприятии предусмотрена переработка 1500 тонн грязной шерсти. Производственная мощность фабрики в односменном режиме составляет 250 тонн пряжи в год. Это не только покроет внутренние потребности, но и создаст условия для экспорта. А произведенная чистая шерсть в качестве сырья будет выставлена на продажу. Для этого изучен рынок, определены потребности различных стран в данной продукции.

С целью обеспечения шерстопрядильно-красильной фабрики сырьем в городе Нахчыван, в Гобустанском, Шабранском, Бардинском и Сабирабадском районах созданы региональные пункты по заготовке шерсти и красильных растений. В церемонии открытия Гобустанского регионального пункта приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Всего запланирован прием 1500 тонн шерсти, по 300 тонн в каждом из этих пунктов. При выборе мест размещения заготовительных пунктов было предусмотрено, чтобы они охватили все регионы республики. Заготовка шерсти в региональных пунктах, начатая с мая нынешнего года, продолжается. До сегодняшнего дня заготовлено более 200 тонн шерсти. С 2020 года в региональных пунктах начнется прием красильных растений. С этой целью уже проводятся просветительные работы в регионах республики", - рассказал Видади Мурадов.

Франгиз Агаларова

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