Азербайджанские художники на Кипре готовят работы, посвященные борьбе с коронавирусом. Проект реализуется в рамках международного симпозиума, организованного Музеем современного искусства в городе Лефкоша. Об этом сообщила Trend вице-президент Ассоциации диалога Франция - Азербайджан (ADFA) Айтян Мурадова, передает Day.Az.

Заслуженный художник Асмер Нариманбекова в видеоматериале рассказывает о подготовке к симпозиуму, который проходит в условиях карантина. Как известно, художница живет и работает в двух городах - Париже и родном Баку.

Асмер Нариманбекова - дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова.

В проекте также принимают участие азербайджанские художницы Айсель Миргасымова и Рена Амрахова, мастера кисти из Грузии.