Успешно продолжается проект «Вечера мугама»

В рамках онлайн-проекта Международного центра мугама "Вечера мугама" было представлено более 30 музыкальных номеров, в которых в исполнении известных ханенде прозвучали мугамы и теснифы, сообщили Day.Az в Центре.

Концертные программы онлайн-проекта демонстрируются посредством аккаунтов Международного центра мугама в социальных сетях. На своих страницах в Instagram, Facebook, YouTube-канале Центр представляет поклонникам мугама прекрасные музыкальные произведения в исполнении своих солистов.

Примечательно, что данные концертные номера впоследствии демонстрируются в рамках международных проектов и на различных фестивалях.

Несмотря на то, что в настоящее время из-за ограничений в связи с пандемией Международный центр мугама представляет свои проекты в режиме онлайн, они продолжают пользоваться большим интересом зрительской аудитории.

В ближайшее время зрителям будут представлены новые проекты с участием солистов Международного центра мугама.