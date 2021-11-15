Азербайджанский анимационный проект победил в конкурсе в Грузии

В Грузии прошла Международная анимационная конференция, в рамках которой состоялся Pitching Workshop.

Как сообщает Day.Az, 9 грузинских и 1 азербайджанский проект участвовали в 5-дневном семинаре, который проходил в Тбилиси с 8 по 12 ноября 2021 года. Семинар предоставил авторам анимационных фильмов уникальную возможность разработать и представить свои проекты под руководством известного французского продюсера Оливье Катерина.

Международный анимационный фестиваль ANIMAFILM присоединился к семинару по питчингу проектов анимационных фильмов, организованному Международным фестивалем анимационных фильмов в Анси, Киноцентром Грузинского кино-Абхазети, киностудией "Квали XXI" и Грузинской ассоциацией аниматоров Saqanima при поддержке Министерства культуры Азербайджана и др.

Отметим, что Азербайджан участвовал в конкурсе впервые и сразу победил. Проект "Последнее пёрышко" (The Last Feather) азербайджанских участников Франгиз Багировой и Лейли Салаевой выиграл конкурс, который предоставит им месячную программу в международной резидентуре анимационных фильмов в Фонтевро (Франция) в 2022 году.

Н. Гасымова