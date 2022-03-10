В Ичеришехер открылась экспозиция Bridges of Europe

В старинной части Баку - Ичеришехер, в галерее Art Tower в рамках Фестиваля культурного наследия FantazEU состоялось открытие экспозиции "Bridges of Europe" (Мосты Европы), передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и науки, представители дипломатических миссий, творческой молодежи.

На открытии глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко отметил, что Евросоюз и страны-участницы привержены поддержке и сохранению культурного разнообразия.

"ЕС стремится поддерживать культурные связи с Азербайджаном. Цель этого фестиваля - развить культурное партнерство между ЕС, Азербайджаном и другими странами. Эта выставка очень важна", - сказал Петр Михалко, отметив большое значение налаживания связей между людьми, в то время, когда в одной из стран европейского континента проходят военные действия.

НПО "Arts Council Azerbaijan" является партнером фестиваля. Руководитель "Arts Council Azerbaijan" и организатор проекта Дадаш Мамедов отметил, что фестиваль вносит вклад в ознакомление с культурным разнообразием и является важным событием в сфере искусства страны и ее пропаганды на международной арене.

"Мы считаем, что как никогда важно строить культурные и образовательные мосты. Мы всегда стремимся строить позитивные отношения, взаимопонимание и доверие между людьми. Мосты служат для соединения людей и их связи друг с другом. Мосты не разделяют взгляды и общие идеалы, а объединяют волю и стремление к прогрессу. Они служат установлению общего идеала развитой и демократической страны, в которой каждый гражданин найдет возможности для лучшей жизни и передового будущего.

Куратор проекта Сона Гулиева отметила, что фотовыставка "Мосты Европы" позволяет совершить экскурсию в Европу, не покидая Баку, что является своего рода символическим. Здесь представлены фото европейских мостов, некоторые работы сняты Айдыном Садыховым и Агдес Багирзаде. Также представлены фотографии Худаферинского моста Джабраильского района Азербайджана Рустама Фярмана.

Фестиваль FantazEU - продолжение фестиваля культурного наследия "Фантазия", проводимого с 2018 года представительством Европейского союза в Азербайджане. В этом году проводится с 1 по 18 марта. Проект призван продемонстрировать связь культурного наследия Европы и Азербайджана, разнообразие европейского культурного наследия. FantazEU организован в партнерстве со странами ЕС - Германией, Бельгией, Болгарией, Чехией, Швецией, Латвией, Литвой, Венгрией, Польшей, Словакией и Грецией. В программе проекта организованы фотовыставки, экспозиции, концерты, литературные вечера, семинары, кинопоказы и т.д. Мероприятия проводятся в Международном центре мугама, Университете ADA, киноцентре "Низами", Бакинском книжном центре, галерее Art Tower, Landmark и Бизнес-центре.

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Фото: Рустам Фярман