В жизни встречаются люди, которые, уйдя из наших рядов, продолжают жить в наших сердцах...

В рамках "Года города Шуша" представляем читателям проект АМИ Trend "Я родился в Шуше", посвященный знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчества. Наш очередной материал посвящен народному артисту Азербайджана, композитору Ашрафу Аббасову, передает Day.Az.

Первый в Азербайджане кандидат искусствоведения в области музыкознания; ему принадлежит право первенства в создании в национальном композиторском творчестве жанров инструментального и оркестрового концертов; в 27 лет был назначен директором Бакинского музыкального училища; в 33 года стал ректором Азербайджанской государственной консерватории.

Является автором балета для детей "Чернушка", оперетты "Не быть тебе милым моим", "В объятиях гор", "Двор мой - жизнь моя", симфонической и камерной, инструментальной и оркестровой, хоровой и вокальной музыки, которые исполняли известные исполнители и музыканты, музыкальные коллективы. В числе его учеников такие композиторы, как Мурад Кажлаев, Тофиг Бакиханов, Васиф Адигезалов и другие. Он не выискивал "теплых" мест, не ждал назначений и наград. Судьба провела его через трудности, серьезные испытания. Он шаг за шагом шел по жизни, собственным трудом утверждая себя как человека, композитора, и признание пришло к нему. Об этом и многом другом в нашей публикации.

Материнский ковер и свирель

Ашраф Аббасов родился 23 марта 1920 года в городе Шуша в многодетной семье предпринимателя Джалала Аббасова. Его мать, Фируза ханым, обладала тонким художественным вкусом.

"Главным критерием всего, что делала мама, являлось стремление к красоте, особо ярко проявляющееся в изготовлении ковров, которые она ткала с каким-то особым вдохновением. Для каждого своего ребенка, а нас было восьмеро, мама собственноручно выткала поистине великолепные ковры, бережно хранящиеся в семьях теперь уже ее внуков и правнуков. Ковер матери по сей день украшает мой кабинет, олицетворяя собой непрерывную связь времен и поколений", - вспоминал Ашраф Аббасов.



С большой любовью он вспоминал и об отце, отмечая его живой ум и тягу к образованию. Судьба распорядилась так, что на долю главы семьи выпали тяжелые испытания, но он приложил максимум усилий, чтобы дать всем своим детям образование.



Ашраф был третьим ребенком в семье. С ранних лет мальчик вслушивался в звучащую вокруг него музыку, которая лилась по всей Шуше. Там слышал любимые мугамы, зажигательные национальные танцы, жизнерадостные песни ашыгов, яркие голоса знаменитых певцов-ханенде, игру виртуозных исполнителей на азербайджанских народных инструментах.

"Порой Ашраф что-то тихо напевал, и в этих незатейливых мелодиях были узнаваемые интонации, которые в его исполнении подвергались импровизации, находили свое развитие", - вспоминала его младшая сестра Адиба ханым.

Став немного старше, он научился делать из камышей подобие свирели, и с огромной увлеченностью подбирал мелодии. Постепенно обрел своих слушателей: кто-то из детей начинал подпевать, другие - пританцовывать.

После окончания занятий в 7-летней общеобразовательной школе, поступает на Шушинский педагогический рабфак и одновременно учится в музыкальной школе по классу тара. С большим уважением вспоминал своих учителей - тариста Гамзу Алиева (отца народного артиста Азербайджана Азада Алиева) и Расула Асадова. Теоретические предметы вела в школе Фатма Зейналова - талантливая ученица Узеира Гаджибейли, которая смогла направить его творческие устремления в правильное русло - сочиненные Ашрафом мелодии перерастают в небольшие пьесы, этюды. Эти произведения Фатма Зейналова вначале показывает авторитетному композитору Рейнгольду Глиэру, которые приезжает в Шушу, а затем отправляет их с сопроводительным письмом основоположнику национальной классической музыки Узеиру Гаджибейли в Баку.

Величие и благородство Узеира Гаджибейли

Таким образом, в 1936 году по инициативе Узеира Гаджибейли подающий надежды молодой музыкант приезжает в Баку. Вот как Ашраф вспоминает свою первую встречу с великим композитором.

"Хорошо помню, как после долгого колебания я все-таки решился позвонить Узеир беку домой. Великий композитор подошел к телефону сам. Заплетающимся языком я стал объяснять причину звонка. Узнав в чем дело, он сразу же пригласил меня к себе домой...В весьма скромной, но со вкусом обставленной комнате, я увидел сидящего за столом мужчину в очках. Он улыбнулся мне и приветливо произнес: "Добро пожаловать, молодой человек, проходи, усаживайся". "Наверное, это секретарь Узеир бека, - подумал я. - Сейчас он пройдет в соседнюю комнату и сообщит о моем приходе". Пока я раздумывал подобным образом, "секретарь" достал из нижнего ящика стола мои пьесы и протянул их мне. "Ашраф, чтобы стать настоящим композитором, прежде всего необходимо получить совершенное музыкальное образование". Я не знал, что делать от радости - я лично познакомился с Узеиром Гаджибековым!"

Ашраф поступает в класс композиции Бакинского музыкального училища. Одновременно с учебой становится участником оркестра народных инструментов под управлением композитора и дирижёра Сеида Рустамова. В составе оркестра в 1938 году принимает участие в первой Декаде литературы и искусства Азербайджана в Москве. Это было историческое событие - впервые состоялась выездная постановка первой азербайджанской классической оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли, которая принесла славу и почет не только ее автору, но и всему Азербайджану. В Москве состоялся показ и музкомедии "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли. В сопровождающем спектакль оркестре народных инструментов, которым руководил тогда Сеид Рустамов, играл на таре и Ашраф Аббасов.

А ведь ему было всего 18 лет. Более того, благодаря таланту Ашрафа переводят сразу на третий курс Азербайджанской государственной консерватории. Однако в декабре 1939 года его призывают в Красную Армию, где становится музыкантом военно-духового оркестра стрелкового полка в Белоруссии.

В 1941 году в период Великой Отечественной войны добровольцем уходит на фронт, где участвует в боях на передовой линии Смоленского направления. Воевал он полтора года, в сложной фронтовой обстановке не раз приходилось бросаться в штыковой бой и храбро отражать бешеные атаки противника. В одном из боев получил тяжелое ранение, чудом выжил и был демобилизован. Вернувшись в родную Шушу, на протяжении двух лет продолжает лечение. В период реабилитации ему поручают сначала должность заведующего учебной частью, а несколько позже - возглавить Шушинскую музыкальную школу, в которой он некогда учился. Несмотря на тяжелое лечение, старается приобщить талантливых Карабахских детей к профессиональному музыкальному образованию. В 1943 году возвращается в Баку и продолжает обучение в Азербайджанской государственной консерватории по классу композиции профессора Бориса Зейдмана, а теорию и историю азербайджанской народной музыки изучает под руководством Узеира Гаджибейли.

Военное и послевоенное время было сложным, а на плечи Ашрафа после смерти отца, легло бремя заботы о своей семье, которую он не оставил на произвол судьбы в Шуше, а вывез в Баку. Жить было негде, и по распоряжению Узеир бека семье Аббасовых выделили отдельный класс в консерватории.

Стремясь оказать материальную поддержку талантливой молодежи и при этом не обидеть молодых людей, Узеир бек изыскивал для этого удобные и правдоподобные возможности. Так, своему студенту Ашрафу Аббасову он давал для переписки рукописи своих сочинений, в том числе и партитуру оперы "Кероглу" (позже именно Ашрафу Аббасову была предоставлена честь стать редактором клавира этого бесценного произведения музыкальной культуры). Несмотря на сопротивление учеников, Узеир бек оплачивал работу.



Эти уроки благородства, человеколюбия, профессионализма для Ашрафа Аббасова стали по жизни путеводной звездой. В 1951 он напишет Поэму для виолончели и симфонического оркестра, посвятив произведение своему кумиру - Узеиру Гаджибейли.

Это сердце поет о Шуше!

В 1947 году выпускника-отличника консерватории назначают директором Бакинского музыкального училища. Это был большой успех на пути к карьере, но спустя год он отказывается от должности ради учебы в аспирантуре при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Молодой композитор, защитив кандидатскую диссертацию "Исследование оперы Узеира Гаджибейли "Кероглы"", становится первым в Азербайджане кандидатом искусствоведения в области музыкознания. Кстати, эта диссертация и по сей день настольная книга для тех, кто изучает и в наше время этот шедевр.

Вернувшись в Баку стал доцентом кафедры композиции Азербайджанской государственной консерватории, с 1953 по 1957 - был ректором, одновременно вел курс композиции, создал кафедру Истории и теории азербайджанской народной музыки, и далее - до 1972 года возглавлял кафедру композиции. Был постоянным участником различных творческих форумов, его произведения звучали на всех пленумах, съездах Союза композиторов Азербайджана, СССР. Особое место занимает публицистическая деятельность, отмеченная статьями в периодической печати, выступлениями по радио и телевидению, участием в научно-практических конференциях, а также редактирование книг, монографий, произведений азербайджанских композиторов.

"Порой мне кажется, что моя любовь к музыке, мой профессиональный выбор - не что иное, как высокий дар земли, на которой я родился, на которой испокон веков жили мои предки. Шуша! Когда я произношу это многозначащее для меня слово, перед глазами возникают неподдающиеся описанию красивейшие пейзажи родного края, и где-то рядом начинает звучать музыка. Она заполняет все пространство, она звучит внутри меня - это сердце поет о Шуше", - говорил Ашраф Аббасов.

Композитор скончался на 71 году жизни, 8 февраля 1992 года, в период страшной Карабахской войны, которая очень тронула его, как и миллионы азербайджанцев. И слава Богу, что не увидел оккупацию родного города, который оказался под пятой армянских агрессоров ровно за три месяца до его смерти. Но настал день освобождения города Шуша - 8 ноября 2020 года!

Еще при жизни Ашраф Аббасов был счастлив и горд, что его единственный сын - ныне заслуженный деятель искусств, секретарь Союза композиторов Азербайджана Джалал Аббасов, пошел по его стопам. Спустя годы, после смерти отца Джалал Аббасов напишет сочинение "Если бы я мог увидеть тебя снова...", в котором образ отца и его бесконечно любимой родины Шуши слились как бы воедино.

А приняв участие в ХIII Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли в 2021 году, в освобождённой после почти 30-ти летней оккупации Шуше, Джалал Аббасов сказал: "Это для меня знаковое событие. Ведь Шуша - это не только "Консерватория Востока", место, где рос и мужал безграничный талант корифея национальной музыки Узеира Гаджибейли, Шуша- это и родина моих предков, город, где родился и провел годы юности мой отец. Композитор, народный артист Ашраф Аббасов безгранично был привязан к своей родине, и не раз воспевал ее в своих произведениях. На протяжении многих лет наша семья весь летний сезон проводила в Шуше. Сбылась моя многолетняя мечта, которая послужила импульсом для написания 4-й симфонии с названием "Если бы я мог увидеть тебя снова...". Я благодарен людям, которые помогли мне отыскать здесь место, где был наш родовой дом. И хотя он подвергся большим разрушениям, я лелею надежду на его восстановление в ближайшем будущем. Чрезвычайно обрадовал тот факт, что в очень короткие сроки восстановлен Дом-Музей Бюльбюля. У входа, на террасе нас встречал многоуважаемый Полад Бюльбюльоглу, который сопровождал гостей и в помещении музея. Фоном звучала музыка в исполнении легендарного певца. Я подарил Поладу Бюльбюлевичу диск с записью песен Ашрафа Аббасова, вдохновенно озвученных Бюльбюлем. Думаю, что воспроизведение этой записи может будет к месту при проведении экскурсий".

"В жизни встречаются люди, которые, уйдя из наших рядов, продолжают жить в наших сердцах", - эти слова Ашрафа Аббасова - дань памяти великому наставнику - Узеиру Гаджибейли. Произнося их, вряд ли мог даже подумать о том, что пройдет время, и найдется немало людей, которые будут также говорить о нем - о человеке, оставившем светлый и добрый след в жизни.