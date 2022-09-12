Объявлен конкурс "Марокко глазами молодых азербайджанских художников"

Посольство Марокко в Азербайджане, "Nərgiz Art Studio" и "Holcim Azərbaycan" объявили о проведении конкурса для художников в возрасте 6-18 лет, сообщили Day.Az в пресс-службе посольства.

Конкурс приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Марокко и Азербайджаном. Мероприятие пройдет под названием "Марокко глазами молодых азербайджанских художников".

Цель конкурса - создание тесных связей и укрепление взаимопонимания между народами Марокко и Азербайджана, а также повышение интереса к творчеству среди молодого поколения, расширение его кругозора, выявление молодых талантов.

Конкурс пройдет по трем возрастным категориям. Его участники должны будут представить фотографии работ, на которых отражены архитектура, пейзажи, известные личности, сказки Марокко, обычаи и традиции этой страны.

Победителей конкурса определит жюри в состав, которого вошли известные мастера Марокко - Махи Бинебине и Абдеррахим Ямоу, а также представители Азербайджана - заслуженный художник Асмер Нариманбекова и известная художница Наргиз Гулиева.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте www.marakeshresm.art.